Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova. Radu Marinescu a abordat în cadrul Știrilor B1 TV cazul lui , omul de afaceri turc supranumit „regele veiozelor”, care a evadat din Penitenciarul Rahova după ce nu a mai revenit dintr-o permisie. Condamnat la 22 de ani pentru omor, deținutul a beneficiat de un număr important de recompense și permisiuni, datorită implicării în activități educative, psihosociale și religioase, care urmăresc funcția restaurativă a justiției.

Detalii noi despre turcul evadat de la Rahova. Ce a spus ministrul

„Am solicitat informații de la . Am înțeles că e vorba de o persoană care, de-a lungul timpului, a executat aproximativ 10 ani dintr-o pedeapsă de 22 de ani. De-a lungul timpului a fost evaluată de către Comisia prevăzută de Lege din Penitenciar, fiind trecută succesiv în regimuri de executare a pedepsei din ce în ce mai puțin rigide, sub raportul privării de libertate, adică din regimul cel mai strict în cel închis, apoi în cel semi-deschis unde se găsea în momentul de față.

Iarăși am înțeles că este o persoană care beneficiază de un număr semnificativ de recompense pentru că era o persoană integrată în activitățile educative, psiho-sociale, religioase și toate cele care în penitenciare se desfășoară în exprimarea funcției restaurative a justiției ,care este prevăzută de legea pentru executarea pedepselor.

Programul penitenciar este menit a asigura și recuperarea morală a persoanei pentru o finală reinserție în societate, atunci când condițiile legale, sigur, o permit. Deci este o persoană care mai beneficiase de aproximativ 20, cred că și mai multe ieșiri de acestea, de permisiune.

La ultima dintre ele, de care discutăm, nu a mai revenit, asumându-și, sigur, o consecință foarte drastică, aceea a evadării, pentru că asta constituie infracțiune.”, a detaliat ministrul.

Detalii noi despre turcul evadat de la Rahova. Ce verificări se fac în urma evadării lui Abdullah

Ministrul a anunțat că a fost trimis Corpul de Control al ministrului la Penitenciarul Rahova pentru a verifica respectarea procedurilor:

„Vreau să vă spun că, dintr-un număr foarte mare de astfel de permisiuni, care se dau în temeiul legii la nivelul ANP, numărul celor care nu revin este extrem de mic.

Anul trecut, din datele primite de mine, a fost o singură persoană, acum doi ani – două persoane, dar asta, sigur, nu poate rămâne fără o atenție sporită, chiar dacă este un singur caz.

Am dispus trimiterea Corpului de Control al ministrului la penitenciarul Rahova, vom vedea dacă au fost respectate procedurile, dacă au fost respectate absolut toate elementele de evaluare în acordarea acestei permisiuni și vom avea o concluzie care ne va permite să luăm și măsuri, dacă va fi cazul.”

Este firesc ca un condamnat pentru omor să primească permisiuni?

Deținutul a beneficiat de un număr semnificativ de recompense (72 în total) și permisiuni (24 în total). Ministrul spune că le-a primit datorită integrării sale în activități educative, psiho-sociale și religioase. Aceasta se înscrie în funcția restaurativă a justiției, menită să asigure recuperarea morală și reinserția socială.

Întrebat dacă i se pare firesc ca un condamnat pentru omor să primească atâtea permisii, ministrul a spus:

„Problema nu este la ce mi se pare mie sau dumneavoastră sau oricui ar sta de vorbă, firesc, ci la ceea ce prevede legea. Pentru că trebuie să ne raportăm întotdeauna la prevederile legii. Avem în România o lege de executare a pedepselor, care stabilește toate aceste chestiuni.

Nu diferențiază între deținuții care au săvârșit anumite fapte, decât într-o cheie de evaluare care presupune foarte multe aspecte și care permite tuturor celor care sunt eligibili pentru liberarea condiționată să meargă și pe această cale a tranziției prin diferite forme de executare a pedepsei, până la cea mai ușoară, care este cea semi-deschisă sau deschisă, cu evaluare și corespunzător recompensare dacă face toate programele care sunt stabilite prin lege și prin regulamente în penitenciare.

Cu alte cuvinte, și o persoană care a săvârșit un omor poate beneficia, potrivit legii, de liberare condiționat. Ceea ce înseamnă că, cu atât mai mult, poate să beneficieze și de recompense acordate în cadrul sistemului penitenciar. Repet, așa este legea. Putem să discutăm, putem să o schimbăm.”

De ce nu a fost folosită monitorizarea electronică pentru deținutul evadat

Referitor la supravegherea electronică, ministrul a explicat că implementarea acesteia depinde de finanțare:

„Sunt două aspecte ale chestiunii. Unul, pe care îl investigăm acum, în condițiile legii actuale, mai bună sau mai rea, dar este o lege, în momentul de față, și noi trebuie să o aplicăm, în condițiile legii actuale care permite această evaluare periodică, care se face chiar numai devreme de un an în anumite situații, adică foarte riguros. În condițiile acestei evaluări a persoanei, legea permițând să beneficieze de astfel de recompense, noi am trimis controlul acolo ca să vedem dacă legea a fost respectată. Accentuez acest lucru. Dacă legea a fost respectată, dacă n-a fost respectată, vor fi măsuri, vă asigur de această chestiune.

Este necesar să modernizăm Aministrația Națională a Penitenciarelor, este necesar să utilizăm mijloacele tehnologice moderne, este necesar să utilizăm digitalizarea Inteligenței Artificiale, inclusiv acest sistem de monitorizare electronică. Pentru asta avem nevoie de finanțare corespunzătoare. Am propus anul acesta să achiziționăm 6.000 de brățări electronice.

Anul trecut, în condițiile restricțiilor financiare, n-am avut această posibilitate. Sperăm să obținem anul acesta finanțarea ca să putem să implementăm și acest sistem.”

Detalii noi despre turcul evadat de la Rahova. Cine răspunde de căutarea și alertarea în urma evadării

Ministrul a menționat că, în acest moment, nu deține informații oficiale despre locația deținutului evadat și a subliniat că responsabilitatea alertelor la frontieră și a căutărilor îi revine Ministerului de Interne.

Cum este supravegheat un deținut care beneficiază de permisiune

Despre supravegherea obișnuită în cazul permisiilor, Marinescu a spus:

„Legea permite și monitorizarea electronică, dar, repet, trebuie să deținem acest instrumentar care să fie achiziționat cu fondurile care sunt alocate sistemului penitenciar și sistemului de justiție. Legea este accesibilă tuturor, poate fi citită și se pot vedea care sunt toate condițiile stabilite acolo. Încă o dată, este un sistem care se bazează pe o prezumție de încredere care este acordată acestei persoane prin evaluările făcute în sistemul penitenciar de o comisie mixtă, care cuprinde mai multe componente. Eu nu mă pot să pronunța în momentul de față pe ce s-a mers, până nu am rezultatele evaluării făcute de către Corpul de Control trimis acolo. După ce o să avem aceste rezultate, vom vedea efectiv dacă s-au respectat toate exigențele, toate criteriile, toate condițiile, dacă s-a acționat legal. Dacă nu s-a acționat legal, vă asigur că vom lua toate măsurile necesare.”