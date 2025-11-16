Ministrul Sănătății, , a declarat că sistemul sanitar din a intrat într-un „cerc vicios” din cauza lipsei de personal și a întârzierilor la achiziția aparaturii performante.

Un cerc vicios

Rogobete consideră că țara noastră s-a învârtit într-un cerc vicios în ultimii ani din cauza lipsei de personal și a întârzierilor la achiziția aparaturii performante.

„Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios. Nu achiziționam echipamente de înaltă performanță, pentru că nu aveam medici”, a spus ministrul, într-o conferință de presă organizată după încheierea Concursului de intrare în Rezidențiat desfășurat la Romexpo, conform Agerpres.

„Odată cu dotarea anumitor secții cu angiograf, de exemplu, foarte mulți medici tineri, chiar și din străinătate, se întorc în România pentru a efectua trombectomii pentru pacienții cu AVC, tocmai pentru că au cu ce să lucreze acum. Eu cred că, odată cu dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar și cu o abordare poate mai onestă față de tinerii medici putem să îi stimulăm și să îi determinăm să rămână în spitalele din România”, a adăugat.

Ce transmite ministrul viitorilor medici rezidenți

„Un tânăr, când intră într-un spital, își dorește să facă, își dorește să arate că știe, își dorește să devină tot mai bun. Eu încurajez colegii din sistemul de sănătate să aibă grijă și să îi lase să facă, să îi lase să se dezvolte. Investim acum istoric în sistemul de sănătate. Construim spitale noi. Reabilităm spitalele”, a mai transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Acesta a transmis și un mesaj viitorilor medici rezidenți. El a reamintit că „medicina este despre a face bine”.

„Dotăm majoritatea centrelor universitare cu echipamente de ultimă generație. Aceste ziduri renovate și aceste echipamente moderne, însă, fără medici, fără asistente, fără infirmiere, fără kinetoterapeut, psihologi, fără întreg personalul medical, sunt doar niște ziduri goale care nu fac bine. Le transmit tinerilor viitori medici rezidenți să nu uite că medicina este despre a face bine”, a adăugat acesta.