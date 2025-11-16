Vremea în România continuă să fie specifică tranziției spre iarnă, aducând pe 16 noiembrie un tablou meteorologic contrastant la nivel național. Dacă ești curios despre de azi pentru București, Transilvania, sau litoral, acest articol îți oferă detaliile necesare pentru a-ți planifica ziua.

Evoluția temperaturilor

Pe parcursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, se așteaptă o amplitudine termică semnificativă. Temperaturile minime, înregistrate îndeosebi în primele ore ale dimineții, coboară în jurul valorii de 2°C, iar izolat în depresiuni montane pot fi negative, favorizând apariția brumei.

Maxima zilei pentru toată țara se va situa în jurul valorii de 13°C, fiind atinsă în general în orele amiezii. Zonele din sud și vest vor resimți o vreme mai blândă, în timp ce estul și nordul țării vor rămâne sub influența unui aer mai rece. Este o vreme de toamnă târzie care impune îmbrăcăminte adecvată, mai ales la primele ore.

Condiții atmosferice și precipitații

Cerul va avea un aspect variabil astăzi. La nivel general, ne așteptăm la o zi parțial însorită, cu perioade de înnorări accentuate, în special pe timpul nopții.

Dimineața: Ceața și nebulozitatea joasă vor persista local, în special în zonele joase și de-a lungul cursurilor de apă. Umiditatea va fi foarte ridicată, atingând chiar și 99% la orele matinale.

Ziua: Cerul se va deschide treptat, lăsând loc soarelui în cea mai mare parte a teritoriului.

Precipitații: Șansele de precipitații sunt reduse, cu o probabilitate de 15% în timpul zilei. Acestea ar putea lua forma lapoviței sau a ninsorii slabe la altitudini mari (zonele montane) sau a ploii slabe în restul regiunilor.

Vântul și indicele UV

Vântul va sufla slab până la moderat, cu o viteză de aproximativ 3 mph (circa 5 km/h), având o direcție predominant estică sau nord-estică. Nu vor fi rafale puternice care să afecteze confortul termic.

Indicele UV (ultraviolete) va fi extrem de scăzut, în jurul valorii de 1 la amiază, specific perioadei de toamnă-iarnă.