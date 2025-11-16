Vremea în România continuă să fie specifică tranziției spre iarnă, aducând pe 16 noiembrie un tablou meteorologic contrastant la nivel național. Dacă ești curios despre prognoza meteo de azi pentru București, Transilvania, sau litoral, acest articol îți oferă detaliile necesare pentru a-ți planifica ziua.
Pe parcursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, se așteaptă o amplitudine termică semnificativă. Temperaturile minime, înregistrate îndeosebi în primele ore ale dimineții, coboară în jurul valorii de 2°C, iar izolat în depresiuni montane pot fi negative, favorizând apariția brumei.
Maxima zilei pentru toată țara se va situa în jurul valorii de 13°C, fiind atinsă în general în orele amiezii. Zonele din sud și vest vor resimți o vreme mai blândă, în timp ce estul și nordul țării vor rămâne sub influența unui aer mai rece. Este o vreme de toamnă târzie care impune îmbrăcăminte adecvată, mai ales la primele ore.
Cerul va avea un aspect variabil astăzi. La nivel general, ne așteptăm la o zi parțial însorită, cu perioade de înnorări accentuate, în special pe timpul nopții.
Vântul va sufla slab până la moderat, cu o viteză de aproximativ 3 mph (circa 5 km/h), având o direcție predominant estică sau nord-estică. Nu vor fi rafale puternice care să afecteze confortul termic.
Indicele UV (ultraviolete) va fi extrem de scăzut, în jurul valorii de 1 la amiază, specific perioadei de toamnă-iarnă.