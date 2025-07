Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre dublarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație de la TAROM: „Nu voi tolera acest gen de practici”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat miercuri, într-o intervenție pentru B1 TV că este nevoie de o modificare a legislației pentru a modifica indemnizațiile membrilor Consiliilor de Administrație din companiile de stat.

Ministrul Transporturilor a fost întrebat despre dublarea indemnizației pentru membdii CA-urilor TAROM, ajungând la 24.148 lei, prin votul Ministerului Transporturilor, ROMATSA și CN Aeroporturi București. Despre acest lucru, Ciprian Șerban a precizat că decizia a fost luată înainte ca el să preia mandatul d ela Transporturi:

“Așa cum spuneam și zilele trecute, la intrarea mea în mandat am cerut o situație clară a tuturor CA-urilor în societățile din subordinea Ministerului Transporturilor. Am luat și eu act atunci despre această mărire a indemnizațiilor pentru membrii CA-urilor de la TAROM. Imediat, la două zile, am cerut la toate societățile din subordinea Ministerului un plan clar de eficientizare și restructurare acolo unde este cazul. Urmează în perioada următoare să facem o analiză clară asupra acesto indemnizații mărite, într-o perioadă foarte grea pentru țara noastră. Vreau să vă asigur că nu voi tolera acest gen de practici.

La intrarea mea în mandat am găsit aceste indemnizații mărite. Nu vă pot spune ce a fost pe mandatul anterior, dacă doriți îl puteți suna pe domnul Grindeanu și îl puteți întreba exact ce s-a întâmplat atunci. Eu am o săptămână de când sunt la minister și tocmai ce pun și eu cap la cap informațiile pe care le primesc”.

Cât privește indemnizațiile pentru CA-urile altpr companii din subordine, ministrul Transporturilor a precizat că este nevoie de o schimbare a legislației care să permită reducerea membrilor CA-urilor:

“Avem aeroportul care are 69.000 de lei indemnizația, avem ROMATSA care are 72.000. Vorbim de indemnizații brute acum. Este clar că o să trebuiască să facem o analiză și acolo unde legea ne permite să reducem aceste indemnizații, unde nu se impune o schimbare de legislație și avem deja discuții pe subiectul acesta.

Voi lua cât pot de repede aceste măsuri, important este să ne și permită legea. Sunt câteva CA-uri care sunt formate din șapte membri, acolo avem și câțiva membri numiți pe o perioadă scurtă, provizoriu. Acolo putem reduce de la 7 la 5 imediat. Am demarat deja acest lucru. Pentru celelalte unde au contractul de mandat încheiat și semnat este ușor mai greu, de asta trebuie să avem în vedere o schimbare de legislație acolo pentru că riscăm să îi dăm afară acum și după un an de zile de procese să câștige și să trebuiască ă plătim pentru perosane care au stat acasă”.