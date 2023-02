Ministrul Turismului: „În ceea ce privește numărul de turiști străini mai avem de recuperat dacă ne raportăm la anul 2019 când au venit în țară 2,7 milioane de turiști” (VIDEO)

Constantin Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a explicat într-o intervenție pentru B1 TV de ce avem o creștere mai mică în 2022 a numărului de turiști români de la 8,4 milioane anul trecut, când încă erau în vigoare restricții, la doar 9,7 milioane anul acesta. Ministrul a precizat că s-au ridicat toate restricțiile și mulți dintre românii care își petreceau concediile în străinătate au revenit la acel obicei:

„Per total în 2022 în România au fost 11,3 milioane de turiști, dintre care 9,7 milioane turiști români și aproape 1,6 milioane turiști străini. Reprezintă per total o creștere de 22%, anul trecut în România au fost doar 9,3 milioane de turiști. Avem o creștere ceva mai mică la numărul de turiști români, de la 8,4 milioane anul trecut la 9,7 milioane anul acesta, dar este un lucru de înțeles având în vedere că începând cu luna martie a anului trecut s-au ridicat toate restricțiile și mulți dintre românii care își petreceau concediile în străinătate au revenit la acel obicei. Totuși avem această creștere de 15% a turiștilor români în condițiile în care suntem în condițiile acestui război de la graniță, cu consecințele de rigoare, o creștere generalizată a prețurilor”.

Și în ceea ce privește numărul turiștilor străini România mai are mult de recuperat comparativ cu anul 2019:

„Dacă ne raportăm la numărul de turiști străini și aici stăm bine cu o creștere de 88%, de la 0,4 milioane de turiști străini anul trecut la aproape 1,6 milioane în anul 2022. Este drept în ceea ce privește numărul de turiști străini mai avem de recuperat dacă ne gândim la indicatorii din 2019, când în România au fost 2,7 milioane de turiști străini”.

Pentru a atrage mai mulți turiști străini, ministrul Turismului a precizat că a oferit un bonus agențiilor pentru fiecare turist adus în țară și care a petrecut cel puțin patru nopți în România:

„Am urmărit activitatea agențiilor de turism din România și am constatat că aproximativ 90% din activitatea acestor agenții o constituie activitatea de a duce turiști români din România în destinații turistice din exterior. Atunci pentru a crește ponderea activității de a aduce turiști străini în România am ajuns la concluzia că trebuie să înființăm o schemă de ajutor al agențiilor de turism despre care se discuta de ani de zile iar prin această schemă vom bonusa agențiile de turism cu 40 de euro pentru fiecare turist adus în România și care va sta minimum 4 nopți într-o destinație turistică de la noi. Acea agenție de turism trebuie să facă dovada că într-un an de zile a adus în România minimum 200 de turiști care îndeplinesc aceste condiții”.