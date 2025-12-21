Purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, , a participat la Podcastul B1. Ea a vorbit despre atmosfera de sărbătoare din Mogoșoaia și despre evenimentele dedicate ilfovenilor.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre ambasada lui Moș Crăciun

„Suntem aici, în restaurantul din parcul Mogoșoaia, pentru că avem ambasada lui Moș Crăciun. A început undeva pe la începutul acestei luni și îi așteaptă pe toți ilfovenii și nu numai. Chiar și pe cei din București, chiar și pe cei din județele din proximitatea județului Ilfov să vină la ambasada lui Moș Crăciun. Ce avem aici? Avem un târg care a devenit tradiție.

Din 2010 începe în fiecare lună decembrie ambasada lui Moș Crăciun aici, în localitatea Mogoșoaia, unde vine Moș Crăciun. Sunt deja 15 ani de tradiție și să știți că de la an la an vin tot mai multe familii, tot mai mulți copii, alături de părinți, alături de bunici, să-l întâlnească pe celebrul personaj Moș Crăciun, care bineînțeles că își face o intrare fastoasă în parcul Mogoșoaia din Ilfov. Este căsuța lui deja amenajată, sunt și elfii lui aici și în fiecare seară de weekend, să știți că îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari”, a explicat aceasta.

Ce mai pot găsi oamenii în parcul Mogoșoaia

„Nu întâmplător suntem astăzi aici și vorbim despre ce se întâmplă aici. Aveți căsuțe tradiționale cu preparate de sezon. Puteți veni să faceți o plimbare. Să luați puțin aer, să vă bucurați de preparate de sezon, de turtă dulce, de ciocolată caldă și alte bunătăți.

Puteți asista la concerte muzicale, pentru că în seriile de weekend sunt spectacole muzicale. Sunt foarte multe coruri de copii. Vorbim de corurile de copii din județul Ilfov. Pentru că îi promovăm pe cei mici din județul nostru, care s-au pregătit intens tot restul anului și în luna decembrie urcă pe scena din parcul Mogoșoaia pentru a ne încânta cu ale lor tradiționale”, a mai spus Mirabela Dumitrache.