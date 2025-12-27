B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 23:23
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. Mirabela Grădinaru, despre gătitul în familie
  2. Mâncarea preferată a lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a dezvăluit care e mâncarea preferată a președintelui. De altfel, și ea a recunoscut: „Sunt gurmandă, îmi place să mănânc!”.

Mirabela Grădinaru, despre gătitul în familie

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a susținut Mirabela Grădinaru, pentru Digi24.

Cât despre Nicușor Dan, el nu e pretențios la mâncare.

Mâncarea preferată a lui Nicușor Dan

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte. Și cred că fiecare dintre noi – că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper – cum îi spunea bunica, Dumnezeu să o odihnească – mâncarea preferată a mea din copilărie.

Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate lemnele…”, a mai afirmat Mirabela Grădinaru, pentru Digi24.

Tot acum, ea a descris viețile lor de când Nicușor Dan a devenit președinte.

