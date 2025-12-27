Mirabela Grădinaru, a lui Nicușor Dan, a declarat că nu s-a schimbat nimic în obiceiurile familiei de când Dan a deveni președinte. Copiii merg la aceleași școli, iar ea are același serviciu. Inclusiv plimbările în parc și mersul la cumpărături au rămas la fel.

Mirabela Grădinaru, despre viața cu un partener președinte

Întrebată, la Digi24, cum reușesc să păstreze normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă, Mirabela Grădinaru a răspuns: „Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau ”Mai vii?” Zic: ”Da”. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da!”.

„Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 – 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a mai susținut Mirabela Grădinaru, la