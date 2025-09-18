Jurnalistul Mircea Barbu susține că , fostul șef al echipei de securitate a fraților , a fost îndepărtat din funcție la începutul acestui an.

Mesajul jurnalistului

„Bogdan Stancu, fostul șef al echipei de securitate a fraților Tate, a fost îndepărtat din funcție la începutul acestui an, după aproape cinci ani în care le-a asigurat protecția (surse).

Se pare că ruptura a avut loc după declarațiile pe care Stancu le-a fi dat la DIICOT în dosarele de trafic de persoane și viol.

Stancu era considerat unul dintre cei mai loiali oameni din anturajul fraților, atât de apropiat încât ar fi primit cadou din partea acestora o mașină de lux, susțin aceleași surse”, a scris Mircea Barbu, pe pagina de Facebook.

„Fost ofițer în celebra structură de informații a Poliției “doi și-un sfert”, Stancu a pus pe picioare o echipă formată în mare parte din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze, care i-au păzit pe Tate în România de-a lungul anilor.

În ianuarie 2023, imediat după arestarea fraților, Bogdan Stancu a acordat un interviu în exclusivitate postului de televiziune BBC. Atunci ne-a spus că peste 100 de femei au trecut pragul vilei din Voluntari a fraților Tate, în doar doi ani de când lucra acolo.

Unele au fost poftite afară (n.m. – de la petreceri) pentru că erau > sau >, dar Stancu a insistat că nu a folosit niciodată forța”, a adăugat acesta.

„El susține că imaginea privată a lui Andrew Tate e diferită față de cea publică. >, a declarat Stancu în timpul interviului care a avut loc la câteva zile după ce frații Tate au fost reținuți de autoritățile române”, a mai scris acesta, pe pagina de Facebook.

Conform jurnalistului, o sursă apropiată de Stancu i-a spus: „Bogdan le-a spus fraților (n.m. – Tate) că, dacă continuă să facă ceea ce fac, nu vor sfârși bine”.

Declarațiile din 2023

Șeful securității fraților Tate, Bogdan Stancu, spunea la începutul lui 2023, în interviul acordat , că peste 100 de femei au trecut prin complexul lui Tate din București, de când începuse el să lucreze acolo.

Bărbatul a mărturisit că uneori i se cerea să scoată fizic femeile din casa Tate pentru că erau „prea băute” sau „făceau probleme”, dar că nu a fost folosită niciodată forța.

Stancu spunea la vremea respectivă că personalitatea publică a șefului său este opusul caracterului său real, iar propriile sale păreri despre modele, prietene și alte femei din casa Tate sunt revelatoare.

Majoritatea femeilor care au petrecut timp cu frații în complexul lor aveau sub 25 de ani, a spus el, iar cheltuielile lor au fost plătite de Andrew Tate.

„Unele dintre fete au înțeles greșit realitatea și au crezut că vor fi următoarea lui soție”, a spus Bogdan Stancu în cadrul interviului.

„Când și-au dat seama de realitate, este ușor să se transforme dintr-un prieten într-un dușman și să facă o declarație la poliție”, mai adăugase el.

În cadrul interviului, Stancu mai declarase că nu se îndoiește niciodată de Andrew, însă a fost corect ca poliția să investigheze aceste acuzații grave.

Dacă frații Tate au fost în cele din urmă acuzați și condamnați, trebuie să plătească pentru crimele lor, mai spunea acesta.

De asemenea, el mai declarase că șeful său crede că „cineva a vrut să-l rănească”. Nu este clar de unde crede Tate că vine amenințarea, a spus el atunci.

El a mai confirmat, în cadrul interviului, că atât domnul Tate, cât și fratele său Tristan au mai mulți copii care locuiesc în România, spunând că uneori merg să-i viziteze.