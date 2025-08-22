Frații Tate își fortifică reședința din București, iar pentru aceasta au comandat construcția unui al cărui preț este estimat la 3,9 milioane de dolari. Lucrările vor fi realizate după proiectul antreprenorul Ron Hubbard.

Noul trend în rândul milionarilor

Construcția adăposturilor subterane a devenit un trend printre milionarii lumii, după declanșarea războiului din Ucraina. Speriați de amenințările lui Vladimir Putin legat de declanșarea unui cataclism nuclear, aceștia au decis să se pună la adăpost. Diverși atrenprenori au profitat de aceste spaime ale oamenilor cu bani și au văzut o oportunitate de a face profit.

În categoria celor care se tem, intră și „curajoșii” . De teamă că un eventual război nuclear i-ar putea prinde pe afară, cei doi au apelat la unul dintre antreprenorii care profită de spaimele oamenilor cu bani. Ron Hubbard a primit comandă, de la cei doi bărbați adevărați pentru un buncăr subteran de lux.

va fi amenajată în subsolul reședinței acestora din București, pentru 3,9 milioane de dolari.

Buncăr cu bară de striptease

Ron Hubbard a povestit, pentru The Times, cum va arăta viitorul adăpost comandat de cei doi, nu de alta, dar poate vor fi și alții inspirați să-l comande. Proiectul este gândit ca o combinație între fortăreață și club.

Antrenprenorul va amenaja un complex subteran unde vor fi amenajate zece dormitoare, zone de recreere, dar și o sală de striptease. Pentru că, nu-i așa, niște bărbați curajoși și plini de testosteron, precum Tate, trebuie să aibă la dispoziție o zonă în care să se destreseze, când spaima de bombe îi copleșește. Cu o comandă de 4 milioane de dolari în buzunar, Ron Hubbard are doar cuvinte de laudă la adresa fraților.

Tristan Tate este „profesionist, politicos, convingător”, iar Andrew este „OG”, termen care în cultura americană a bandelor interlope desemna un membru respectat. Termenul a fost preluat în cultura urbană și se referă la o persoană cu autoritate și autenticitate.

Cine este Ron Hubbard, constructorul miliardarilor

Ron Hubbard este considerat cel mai mare constructor de adăposturi subterane la nivel mondial. El a fondat o companie, Atlas Survival Shelters, în 2011, care a devenit unn brand de renume internațional.

„Nu vând un produs. Vând un sentiment – supravieţuire, siguranţă, exclusivitate”, a explicat antreprenorul.

Atlas Survival Shelters produce anual aproximativ 300 de adăposturi la fabrica din Texas, cea mai mare unitate de producție dedicată buncărelor din lume. Modelele propuse de companie sunt pentru aproape toate buzunarele, de la capsule din oțel estimate la 20.000 de dolari, la complexe personalizate de peste 5 milioane.

Un buncăr Atlas este proiectat precum un apartament, amenajat sub pământ. Adăpostul are tavane înalte, bucătării cu blaturi de granit, seifuri pentru arme. Este dotat cu un proiector de film și mobilier confortabil. Construcția are uși anti-gaz și sisteme de filtrare, iar energia este asigurată prin panouri solare. Aceste adăposturi sunt proiectate pentru a rezista la atacuri nucleare, biologice sau chimice.

O afacere care crește pe seama spaimelor oamenilor

Sucesul acestui gen de afaceri se bazează pe spaimele oamenilor. Evenimente globale precum pandemia de COVID-19 sau războiul din Ucraina îi determină să-și caute soluții pentru a se salva în cazul unui dezastru.

„Știrile sperie oamenii”, recunoaște Hubbard care spune că 99% dintre clienții săi sunt conservatori speriați de migrație, eventuale revolte sociale sau de un război nuclear.

Printre cei care l-au angajat se numără Mark Zuckerberg, recunoscut pentru temerile sale, dar și miliardari din Orientul Mijlociu ori proprietari de echipe din NFL. Profitând de spaimele acestora, Hubbard a reușit să se prezinte drept „constructor al apocalipsei”, printr-o campanie pe rețelele sociale, unde are milioane de urmăritori.

Atlas Survival Shelters are afaceri în Elveția, Marea Britanie, Dubai, Cipru și Polonia, iar acum în România.