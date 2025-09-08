„Este cea mai tensionată și probabil din ultimii zeci de ani”, a declarat profesorul Mircea Miclea. Fondatorul școlii cognitive în psihologia românească a analizat efectele luate de Guvernul Bolojan în Educație, pentru a scădea deficitul bugetar al țării. Printre măsuri se numără majorarea de la 18 la 20 de ore pe săptămână a normei didactice de predare, majorarea cu 2 până la 6 a numărului de elevi în clase și cu sub 500 de elevi.

„Asistăm la o decizie proastă, care va face exemplu în manualele de decizii politice proaste; o decizie prin care s-a obținut un câștig financiar minor, 0,02% din PIB economie, în schimb s-au acumulat costuri uriașe atât din punct de vedere socio-emoțional, cât și din punct de vedere al creșterii inegalităților și din punct de vedere al neîncrederii și mai mari a cetățenilor în clasa politică”, a rezumat Mircea Miclea.

„Costurile socio-emoționale ale acestor decizii: în momentul de față, dacă privim de la firul ierbii, din cancelarii și din sălile de clasă, vom constata că niciodată nu au mai fost atât de mulți oameni pensionați, frustrați, în conflict unii cu alții, pentru că pentru a-și face completarea de normă, au început conflicte între profesori, în sălile de cancelarie, ca să se împartă normele. Costuri emoționale, așadar, legate de conflict. Costuri emoționale legate de faptul că pentru a-ți completa norma trebuie să iei și alte ore decât cele pentru care ai fost pregătit: ca să-ți completezi orele de matematică, de exemplu, să iei ore de fizică, ca să-ți completezi orele de chimie, să iei ore de biologie și așa mai departe. Deci sunt costuri socio-emoționale foarte mari, pentru un câștig financiar foarte redus. Ăsta e un cost enorm și care, din păcate, va crește în timp”, a explicat profesorul, pentru

A doua consecință negativă enunțată de Miclea se referă la faptul că măsurile Guvernului au accentuat inegalitățile mai ales în mediul rural: „Acolo e foarte greu să mai găsești profesori dispuși să meargă și să facă naveta în trei sau patru școli ca să-și asigure normă. Și tot acolo s-au închis foarte multe școli, astfel încât, prin urmare, diferența dintre rural și urban care era până acum se va accentua și mai mult de acum încolo și mai ales trebuie să luăm în seamă faptul că din rural apare o mare parte din ceea ce se numește analfabetism funcțional și în loc să se remedieze situația, s-a înrăutățit”.

De altfel, în opinia sa, de acum va crește inegalitatea în țara noastră, care oricum în 2023 era pe penultimul loc în Europa la alocare bugetară în ceea ce privește educația.

„Și al treilea este un cost de încredere: ceea ce s-a întâmplat a fost că a crescut enorm neîncrederea în clasa politică. Nu poți să mai crezi în clasa politică, dacă exact cei care au câștigat alegerile spunând că educația este importantă și acuzând faptul că deviațiile negative apar ca urmare a lipsei de educație acum sunt cei care lovesc în educație. Nu, nu poți să mai crezi în cei care vin și spun că o să fie dreptate socială și încep tăierile bugetare cu cei oropsiți, adică cu profesorii, în loc să înceapă cu cei privilegiați. (…)

Este un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe”, a mai declarat Mircea Miclea, pentru Edupedu.ro.

Acesta a mai reproșat faptul că, în loc să-și fundamenteze măsurile pe niște studii și date, Guvernul întâi a lua niște „decizii proaste”, apoi „s-au fabricat datele care să legitimeze aceste decizii”.

„Un alt lucru care m-a dezamăgit foarte tare a fost comunicarea într-o manieră extrem de proastă a acestor decizii proaste. Comunicarea lor a fost încă și mai proastă”, a mai afirmat Mircea Miclea.

În opinia profesorului, guvernanții trebuie urgent să corecteze aceste măsuri și să crească bugetul alocat Educației.