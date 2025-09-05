B1 Inregistrari!
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026

05 sept. 2025, 16:30
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Sursa Foto: Freepik

Doar un weekend îi mai desparte pe elevi de începutul școlii. La fel ca anii precedenți, și acest an școlar va fi organizat pe mai multe module, urmând să se încheie pe 19 iunie 2026.

Cuprins:

  1. Câte module va avea anul școlar 2025–2026
  2. Ce schimbări vor avea loc în anul școlar 2025–2026
  3. Ce elevi vor primi burse anul acesta
  4. Când sunt programate examenele naţionale

Câte module va avea anul școlar 2025–2026

Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie și se va încheia pe 19 iunie 2026, durata totală a cursurilor fiind de 36 de săptămâni. Structura acestui an este împărțită în cinci module de învățare, fiecare urmat de o vacanță.

Școlile au libertatea de a alege perioada de desfășurare a programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, însă trebuie să se încadreze în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026.

De altfel, și inspectoratele județene sau al municipiului București au puterea de a stabili sau ajusta datele vacanțelor elevilor.

  • Modulul 1: 8 septembrie – 26 octombrie 2025
  • Vacanță: 27 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Vacanță: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Modulul 3: 8 ianuarie – 20 februarie 2026
  • Vacanță: 21 februarie – 1 martie 2026
  • Modulul 4: 2 martie – 24 aprilie 2026
  • Vacanță: 25 aprilie – 3 mai 2026
  • Modulul 5: 4 mai – 19 iunie 2026

Ce schimbări vor avea loc în anul școlar 2025–2026

Una dintre modificările majore interzice ca procesul educațional să se desfășoare în mai mult de două schimburi. Măsura are rolul de a reduce supraaglomerarea claselor și totodată, să îmbunătățească calitatea serviciilor educaționale, potrivit Observator News.

Ce elevi vor primi burse anul acesta

Începând cu anul școlar 2025–2026, tipurile de burse care le por reveni elevilor români sunt doar de două tipuri.

  • Bursa de merit – acordată primilor 15% elevi din clasă, din punct de vedere al rezultatelor, care au media generală anuală mai mare sau egală cu 9,00 și media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”.
  • Bursa socială – destinată elevilor care provin din familii cu venituri reduse sau situații sociale speciale, care au promovat toate materiile și au media 10 la purtare sau calificativ „foarte bine”.

Bursele pentru elevii din învățământ profesional sau tehnologic, precum și cele pentru elevii premianți la olimpiade sau cu situații speciale (medicale sau pentru orfani) se acordă separat și au reguli specifice.

Când sunt programate examenele naţionale

Ministerul Educației deja a aprobat calendarul pentru anul școlar 2025–2026. Susținerea examenului de Bacalaureat a fost programată, din nou, la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie, după ce anul școlar trecut, Ministerul a considerat mai potrivit ca sesiunea de vară să înceapă mai devreme decât de obicei.

Evaluarea Națională (clasa a VIII-a)

  • Proba la Limba și Literatura Română: 16 – 17 iunie 2026
  • Proba la Matematică: 18 iunie 2026
  • Proba la Limba Maternă (dacă este cazul): 19 iunie 2026
  • Rezultate finale: 24 – 25 iunie 2026

Examenul de Bacalaureat (clasa a XII-a)

  • Proba scrisă la Limba și Literatura Română: 29 iunie 2026
  • Proba scrisă la Limba Maternă (dacă este cazul): 30 iunie 2026
  • Proba obligatorie a profilului: 1 – 2 iulie 2026
  • Proba la alegere a profilului și specializării: 3 iulie 2026
  • Rezultate finale: 10 – 11 iulie 2026
