Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026

Doar un weekend îi mai desparte pe elevi de începutul școlii. La fel ca anii precedenți, și acest an școlar va fi organizat pe mai multe module, urmând să se încheie pe 19 iunie 2026.
Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie și se va încheia pe 19 iunie 2026, durata totală a cursurilor fiind de 36 de săptămâni. Structura acestui an este împărțită în cinci module de învățare, fiecare urmat de o vacanță.
Școlile au libertatea de a alege perioada de desfășurare a programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, însă trebuie să se încadreze în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026.
De altfel, și inspectoratele județene sau al municipiului București au puterea de a stabili sau ajusta datele vacanțelor elevilor.
Una dintre modificările majore interzice ca procesul educațional să se desfășoare în mai mult de două schimburi. Măsura are rolul de a reduce supraaglomerarea claselor și totodată, să îmbunătățească calitatea serviciilor educaționale, potrivit Observator News.
Începând cu anul școlar 2025–2026, tipurile de burse care le por reveni elevilor români sunt doar de două tipuri.
Bursele pentru elevii din învățământ profesional sau tehnologic, precum și cele pentru elevii premianți la olimpiade sau cu situații speciale (medicale sau pentru orfani) se acordă separat și au reguli specifice.
Ministerul Educației deja a aprobat calendarul pentru anul școlar 2025–2026. Susținerea examenului de Bacalaureat a fost programată, din nou, la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie, după ce anul școlar trecut, Ministerul a considerat mai potrivit ca sesiunea de vară să înceapă mai devreme decât de obicei.
Evaluarea Națională (clasa a VIII-a)
Examenul de Bacalaureat (clasa a XII-a)