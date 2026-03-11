România își menține prezența în elita financiară globală. Potrivit clasamentului publicat de și citat de Profit.ro, șase români se regăsesc și în 2026 în topul miliardarilor lumii. Numărul rămâne neschimbat față de ultimii patru ani.

Cine sunt cei mai bogați români din topul Forbes 2026

În fruntea românilor din clasamentul miliardarilor realizat de Forbes se află Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt informaticieni de origine română și cofondatori ai companiei americane Databricks. Firma, fondată în 2013 de un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, a devenit una dintre cele mai importante companii din lume în domeniul datelor și al . Averea fiecăruia dintre cei doi este estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Creșterea spectaculoasă a averii lor vine după ce Databricks a ajuns la o evaluare de 134 de miliarde de dolari. Valoarea a fost atinsă în urma unei runde de finanțare realizate în luna decembrie. Succesul companiei i-a propulsat și în clasamentul global al miliardarilor. Cei doi au urcat până pe locul 838, după ce anul trecut se aflau pe poziția 1.462.

Ascensiunea lor este strâns legată de boom-ul inteligenței artificiale și al analizei de date. În aceste domenii, Databricks s-a impus ca una dintre cele mai valoroase companii tehnologice private din lume, potrivit Forbes.

Care sunt ceilalți români din topul miliardarilor Forbes

După Ion Stoica și Matei Zaharia, în clasamentul românilor din topul Forbes . Fost sportiv de performanță, el a practicat atât tenisul, cât și hocheiul. În prezent, este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni de afaceri din România. Averea sa este estimată la aproximativ 2,3 miliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Ion Țiriac este în clasamentul Forbes încă din 2007, când a devenit primul român inclus pe lista globală a miliardarilor. Imperiul său financiar s-a construit prin investiții în domenii precum auto, imobiliare, servicii financiare și asigurări, dezvoltate prin grupul Țiriac Group.

În clasament urmează Dragoș Pavăl, cofondatorul Dedeman, cel mai mare lanț românesc de magazine de bricolaj. Compania a fost fondată în 1992, la Bacău, și a devenit în timp un jucător dominant pe piața locală. Averea lui Dragoș Pavăl este estimată la 2,1 miliarde de dolari. În top apare și fratele său, Adrian Pavăl, partenerul cu care controlează grupul Dedeman și o serie de investiții importante în imobiliare și retail. Averea acestuia este evaluată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Frații Pavăl se află în clasamentul miliardarilor Forbes din 2018, odată cu expansiunea puternică a rețelei Dedeman. Ei sunt considerați printre cei mai influenți antreprenori din economia românească.

De cine mai este completată lista miliardarilor români

Lista miliardarilor români din clasamentul Forbes este completată de , fondatorul companiei de software UiPath. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, în ușoară scădere față de anul trecut. În clasamentul global al miliardarilor, antreprenorul român ocupă poziția 2.789. Compania UiPath este astăzi una dintre cele mai cunoscute firme din lume în domeniul automatizării proceselor prin roboți software (RPA).

În 2021, compania a fost listată la Bursa din New York, într-una dintre cele mai importante listări din sectorul tehnologic din acea perioadă. Daniel Dines apare în clasamentul miliardarilor Forbes din 2020. În anii 2021 și 2022, el a fost chiar cel mai bogat român din lume, odată cu ascensiunea spectaculoasă a UiPath pe piața globală a tehnologiei.

Câte averi uriașe există în lume în 2026

Numărul miliardarilor din lume a atins un nou maxim în 2026. Potrivit clasamentului realizat de Forbes, 3.428 de persoane se regăsesc pe lista celor mai bogați oameni ai planetei. Este un record absolut, cu aproximativ 400 de miliardari mai mulți decât anul trecut.

Averea totală a celor incluși în top a ajuns la impresionanta sumă de 20,1 trilioane de dolari. În medie, un miliardar din clasament are o avere de aproximativ 5,8 miliarde de dolari. Datele pentru ediția din acest an au fost calculate pe baza prețurilor acțiunilor și a cursurilor de schimb valabile la 1 martie 2026, potrivit revistei americane.

În fruntea clasamentului mondial se află Elon Musk, . Averea sa este estimată la aproximativ 838,5 miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă din ultimul an a fost alimentată de evoluția acțiunilor Tesla și de evaluările tot mai mari ale companiei SpaceX. Potrivit Forbes, Musk a depășit în ultimele luni mai multe praguri istorice ale averii personale, trecând succesiv de 500, 600, 700 și chiar 800 de miliarde de dolari.