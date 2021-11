Moartea lui Petrică Mâțu Stoian a devastat-o pe fosta sa soție, Carmen Mihaela: „Trece prin niște momente...”

Muzica populară românească este mai săracă fără Petrică Mâțu Stoian, iar moartea artistului i-a șocat pe colegii de breaslă. Chiar și fosta soție a regretatului interpret, Carmen Mihaela, a fost devastată de vestea primită sâmbătă seară, potrivit Cancan.ro.

Moartea lui Petrică Mâțu Stoian a devastat-o pe fosta sa soție, Carmen Mihaela

Despre decesul care a îndoliat lumea muzicii populare a vorbit și Niculina Stoican, o apropiată a regretatului artist, dar și a fostei sale soții, Carmen Mihaela.

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum ea își dorește să facă vreo declarație. Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea «Bună ziua!», indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la «Doina Gorjului». Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă”, a povestit Niculina Stoican pentru Cancan.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară spune că ținea legătură cu sora lui Petrică Mâțu Stoian și că era la curent cu starea de sănătate a regretatului interpret.

„Eu am ținut legătura cu sora lui și știam că este într-o situație delicată. Am sperat până în ultimul moment ca lucrurile să se schimbe și cumva să se poată redresa situația, dar din păcate … nu a fost așa”, a mai spus Niculina Stoican.

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață, sâmbătă seară, la vârsta de 61 de ani. Interpretul era internat la Spitalul Județean Reșița, unde fusese adus pentru că i s-ar fi făcut rău în timp ce primea tratament post-Covid la o clinică privată. Deși inițial a refuzat efectuarea necropsiei, sora artistului a acceptat în cele din urmă „pentru că s-au sesizat procurorii”.

Steliana Sima spune că se întâlnise cu el joi și că acesta a suferit o sângerare alarmantă, deși se electrocutase ușor de hainele ei.