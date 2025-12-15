Un nou capitol se deschide în dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Surse apropiate anchetei, citate de România TV, dezvăluie că, cu puțin timp înainte de a muri, aceasta s-ar fi dus împreună cu un bărbat apropiat, considerat „iubit”, la notar pentru a-și înstrăina întreaga avere.

Notarul ar fi refuzat, însă, să finalizeze actele fără un certificat medical care să ateste că Stănoiu se afla în deplinătatea facultăților mentale. Documentul trebuia emis de IML Ilfov, însă Rodica Stănoiu a decedat înainte ca acest certificat să fie eliberat. Totul s-ar fi întâmplat cu aproximativ 10 zile înainte de deces.

Ce anume ridică semne de întrebare în privința stării sale de sănătate

Un detaliu care atrage atenția este fotografia de pe noul buletin al Rodicăi Stănoiu, făcut pe 15 octombrie, în care aceasta apare cu un ochi vânăt. Pe 30 octombrie, a fost internată la Spitalul Floreasca, apoi transferată la Spitalul Obregia.

Când a fost întrebată de medici despre leziunile sale, ea a afirmat că a căzut pe covor în dormitor și s-a lovit cu capul de mobilă. Totuși, anchetatorii au considerat cazul drept „moarte suspectă”, mai ales că medicii nu au sesizat Parchetul, deși existau semne vizibile de lovituri.

Ce spune fostul ministru Norica Nicolai despre această anchetă

Într-o intervenție telefonică la România TV, Norica Nicolai, fost ministru al Justiției, a comentat cazul:

„Din punctul meu de vedere, ancheta privind o moarte suspectă este absolut normală. Probele toxicologice pot fi relevante, pentru a se stabili dacă anterior decesului a consumat substanțe care să îi fi afectat discernământul”, a spus Norica Nicolai.

Ea a adăugat că starea fragilă de sănătate a Rodicăi Stănoiu în ultima perioadă ridică întrebări legate de capacitatea ei de a lua decizii importante.

„Sunt multe lucruri ciudate în existența sa, iar sfârșitul nu a fost unul normal. Sper ca procurorii din Ilfov, care s-au mișcat foarte rapid, să facă lumină”, a mai spus Nicolai.

În ce stadiu se află dosarul și ce urmează în ancheta privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu

Autoritățile nu au anunțat încă o concluzie oficială privind cauza morții fostului ministru, potrivit . Procurorii continuă investigațiile pentru a determina dacă există fapte penale și dacă sunt necesare alte expertize medico-legale.

În acest context, Norica Nicolai a transmis un mesaj clar: „Rodica Stănoiu merită să se afle adevărul cu privire la sfârșitul ei”.