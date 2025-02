Moartea unei mame din Câmpia Turzii stârnește revoltă! Oamenii cer dreptate pentru Diana, tânăra de 29 de ani ucisă de un șofer teribilist

Diana, o tânără mămică din , și-a pierdut prematur într-un accident rutier teribil, la doar 29 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și un copil mic. Accidentul s-a produs din cauza unui , provenit dintr-o familie bogată, ale cărui acțiuni iresponsabile au dus la această tragedie. Circumstanțele accidentului și comportamentul celui responsabil au stârnit o undă de revoltă în rândul localnicilor, care nu mai pot accepta astfel de cazuri de nejustificată iresponsabilitate. Astfel, cetățenii din Câmpia Turzii au ieșit în stradă pentru a protesta, cerând dreptate și sancțiuni pentru cei vinovați de pierderea unei vieți atât de tinere și promițătoare, relatează .

Cursă ilegală pe drumurile publice

Pe 21 februarie, Diana Crișan a murit într-un accident rutier cumplit, provocat de un tânăr de 19 ani, fiul unui om de afaceri influent din zonă. Incidentul a avut loc în urma unei curse ilegale la care participa șoferul, aflat la volanul unui BMW X6. În timpul acestei manevre riscante, tânărul a pierdut controlul asupra vehiculului, care a intrat în coliziune cu Diana. Tragedia a fost deosebit de șocantă, nu doar prin pierderea unei vieți tinere, ci și prin circumstanțele în care s-a produs: o cursă ilegală pe drumurile publice, periculoasă și fără niciun respect pentru siguranța celorlalți participanți la trafic. Comunitatea din zonă a fost profund afectată de acest incident, iar mulți localnici sunt în continuare revoltați de inconștiența și iresponsabilitatea tânărului, care a dus la pierderea unei mame tinere, lăsând în urmă un copil mic și o familie îndurerată.

Revoltă în Câmpia Turzii

Locuitorii din Câmpia Turzii sunt extrem de revoltați! În ciuda faptului că autoritățile au descris accidentul ca fiind „o manevră de depășire”, martorii sunt ferm convinși că această explicație este departe de adevăr.

În urma tragediei, duminică seara, sute de localnici au ieșit în stradă cu pancarte, cerând pedeapsă severă pentru tânărul responsabil și aplicarea corectă a legii.

Furia este palpabilă și pe grupurile de Facebook ale comunității din Câmpia Turzii. Mulți se întreabă de ce nu au fost luate măsuri clare împotriva tânărului, de ce nu a fost reținut și de ce autoritățile nu oferă mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat. Un martor ocular a declarat că vitezometrul mașinii ajunsese la 190 km/h în momentul accidentului.

„În jurul orei 21, aseară, au pornit cei doi de la semaforul de la 3 Mocani, eram pe trotuar, se îndreptau către Câmpia Turzii… ar trebui să facă pușcărie și părinții care i-au cumpărat asemenea mașină la un mucos care habar nu are ce înseamnă șoferia” , a transmis un martor, potrivit zcj.ro.

Protestatari nemulțumiți

Mulți dintre protestatari consideră că acest accident nu este un caz izolat, ci reflectă o problemă mai amplă de iresponsabilitate și impunitate. O parte dintre ei sunt de părere că tânărul responsabil de tragedie beneficiază de protecție din cauza statutului său financiar și a legăturilor familiale, care îi conferă un tratament mai favorabil din partea autorităților. Aceștia susțin că, dacă ar fi fost vorba despre un alt șofer, fără astfel de relații sau resurse, acesta ar fi fost reținut imediat și ar fi fost tratat mult mai sever. Nemulțumirile sunt vizibile, iar protestatarii cer o anchetă transparentă și aplicarea legii într-un mod echitabil, indiferent de statutul social al celor implicați.

„Dacă era alt șofer, era închis urgent. Având în vedere că este unul din beizadele, o să se încheie cazul cu vina mortului. Mai are timp de acum să facă și alte victime, doar e băiat de bani gata. Din câte am înțeles, s-a dat o lege prin care cei care provoacă un accident rutier, în urma căruia sunt victime (morți) sunt arestați pe loc, ăsta nu are nicio problemă. Are tata bani. Are toată Poliția din Câmpia Turzii la picioare. Doar tata e Sultanul”, a transmis un protestatar.