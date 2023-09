Momente de groază într-un avion cu destinația Cluj-Napoca: „Avionul a căzut de vreo patru ori în gol! Aud oamenii urlând și acum”

Clipe de groază într-un avion cu ruta Milano Bergamo-Cluj. Pasagerii au trăit momente greu de imaginat din cauza unei furtuni care a lovit mai multe zone ale României.

Totul s-a întâmplat miercuri seară, 30 august, când un avion de pe ruta Milano Bergamo-Cluj nu a putut ateriza din cauza unei furtuni violente.

După mai bine de o oră, aeronava a aterizat, la ora 18:43, pe Aeroportul Avram Iancu, în loc de 17:40, cum era programată.

Clipe de groază la bordul aeronavei, din cauza unei furtuni puternice

„A fost groaznic, mi s-a făcut rău.. Avionul a căzut de vreo 4 ori în gol. Film de groază a fost. Copii urlau și lumea vomita. Veneau norii și vântul purta avionul. Am crezut că se termină totul. Aud oamenii urlând și acum, cred că am făcut un atac de panică. Încă nu mi am revenit”, a declarat o pasageră, pentru .

Un alt , după ce motorul acestuia s-a defectat în zbor, imediat după decolare.

Imediat după ce avionul a decolat de pe aeroportul din Catania (Sicilia), pasagerii au auzit un zgomot foarte puternic.