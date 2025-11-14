Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța și-a redeschis porțile după patru ani de lucrări. Monumentul revine în atenția publicului chiar de Ziua Dobrogei, iar vizitatorii au acces gratuit până la finalul anului. Programul este valabil de miercuri până duminică, între orele 09.00 și 17.00.

Ce intervenții au fost realizate asupra mozaicului antic

Restaurarea a vizat în primul rând covorul mozaical. Specialiștii au curățat stratul vechi, au stabilizat zonele fragile și au completat suprafețele afectate de timp. Teserele au fost fixate din nou acolo unde infiltrațiile provocaseră pierderi vizibile.

Mozaicul și-a recăpătat cromatica inițială. Modelele geometrice sunt acum mai clare și mai ușor de identificat. Lucrările au consolidat și zonele deteriorate, ceea ce limitează riscul unor noi degradări. Este cel mai mare covor mozaical antic păstrat în sud-estul Europei, o piesă cu valoare culturală remarcabilă.

Interesul pentru redeschidere a fost constant în ultimii ani. „Cererea de informații privind redeschiderea obiectivului a venit constant atât din partea ghizilor, cât și a agențiilor de , semn că interesul publicului pentru acest monument a rămas ridicat”, a declarat directorul , Delia Roxana Cornea, potrivit ctnews.ro.

De ce este considerat un monument unic în regiune

Edificiul Roman cu Mozaic este un reper pentru arheologia pontică. Dimensiunea covorului mozaical îl plasează în categoria monumentelor rare, greu de comparat cu alte situri din aceeași perioadă. Cornea a subliniat că piesa centrală a clădirii este „singurul de asemenea amploare din sud-estul Europei”.

reconstituie atmosfera comercială și culturală a anticului Tomis. Mozaicul acoperea odinioară o platformă amplă, situată deasupra unei zone de depozitare folosite de negustorii portului. Tehnica este specifică secolelor III–IV, iar cromatica reflectă influențe ale lumii romane târzii.

Cum a schimbat restaurarea experiența de vizitare

Clădirea de protecție ridicată în anii ’70 a trecut printr-un proces amplu de modernizare. Spațiul oferă acum condiții mai bune de conservare. Lumina este controlată cu sisteme speciale, iar climatizarea stabilizează temperatura. Aceste intervenții reduc efectul de seră care, în trecut, afecta structura mozaicului.

Vizitatorii pot observa întreaga sală mozaicală dintr-o perspectivă clară. Traseele de vizitare au fost adaptate pentru a facilita circulația și pentru a proteja zonele sensibile. Accesul gratuit până la finalul anului încurajează publicul să revină într-un loc emblematic pentru istoria Constanței, scrie libertatea.ro.