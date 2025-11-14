B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști

Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 23:57
Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști
Edificiul Roman cu Mozaic. sursa foto: CT News/ Adrian Boioglu
Cuprins
  1. Ce intervenții au fost realizate asupra mozaicului antic
  2. De ce este considerat un monument unic în regiune
  3. Cum a schimbat restaurarea experiența de vizitare

Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța și-a redeschis porțile după patru ani de lucrări. Monumentul revine în atenția publicului chiar de Ziua Dobrogei, iar vizitatorii au acces gratuit până la finalul anului. Programul este valabil de miercuri până duminică, între orele 09.00 și 17.00.

Ce intervenții au fost realizate asupra mozaicului antic

Restaurarea a vizat în primul rând covorul mozaical. Specialiștii au curățat stratul vechi, au stabilizat zonele fragile și au completat suprafețele afectate de timp. Teserele au fost fixate din nou acolo unde infiltrațiile provocaseră pierderi vizibile.

Mozaicul și-a recăpătat cromatica inițială. Modelele geometrice sunt acum mai clare și mai ușor de identificat. Lucrările au consolidat și zonele deteriorate, ceea ce limitează riscul unor noi degradări. Este cel mai mare covor mozaical antic păstrat în sud-estul Europei, o piesă cu valoare culturală remarcabilă.

Interesul pentru redeschidere a fost constant în ultimii ani. „Cererea de informații privind redeschiderea obiectivului a venit constant atât din partea ghizilor, cât și a agențiilor de turism, semn că interesul publicului pentru acest monument a rămas ridicat”, a declarat directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Delia Roxana Cornea, potrivit ctnews.ro.

De ce este considerat un monument unic în regiune

Edificiul Roman cu Mozaic este un reper pentru arheologia pontică. Dimensiunea covorului mozaical îl plasează în categoria monumentelor rare, greu de comparat cu alte situri din aceeași perioadă. Cornea a subliniat că piesa centrală a clădirii este „singurul de asemenea amploare din sud-estul Europei”.

Monumentul reconstituie atmosfera comercială și culturală a anticului Tomis. Mozaicul acoperea odinioară o platformă amplă, situată deasupra unei zone de depozitare folosite de negustorii portului. Tehnica este specifică secolelor III–IV, iar cromatica reflectă influențe ale lumii romane târzii.

Cum a schimbat restaurarea experiența de vizitare

Clădirea de protecție ridicată în anii ’70 a trecut printr-un proces amplu de modernizare. Spațiul oferă acum condiții mai bune de conservare. Lumina este controlată cu sisteme speciale, iar climatizarea stabilizează temperatura. Aceste intervenții reduc efectul de seră care, în trecut, afecta structura mozaicului.

Vizitatorii pot observa întreaga sală mozaicală dintr-o perspectivă clară. Traseele de vizitare au fost adaptate pentru a facilita circulația și pentru a proteja zonele sensibile. Accesul gratuit până la finalul anului încurajează publicul să revină într-un loc emblematic pentru istoria Constanței, scrie libertatea.ro.

Tags:
Citește și...
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
Eveniment
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)
Eveniment
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)
Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”
Eveniment
Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”
Carpatica Feroviar, noua companie care înlocuiește CFR Marfă. Cum vor fi afectați cei 3.000 de angajați
Eveniment
Carpatica Feroviar, noua companie care înlocuiește CFR Marfă. Cum vor fi afectați cei 3.000 de angajați
Cerbul lopătar revine spectaculos în pădurile României, după zeci de ani de absență
Eveniment
Cerbul lopătar revine spectaculos în pădurile României, după zeci de ani de absență
Cozonacul ajunge să se vândă la felie după valul de scumpiri. Prețul unei porții te surprinde
Eveniment
Cozonacul ajunge să se vândă la felie după valul de scumpiri. Prețul unei porții te surprinde
Pfizer cere României plata pentru 29 de milioane de doze, iar litigiul are acum un calendar procedural clar
Eveniment
Pfizer cere României plata pentru 29 de milioane de doze, iar litigiul are acum un calendar procedural clar
Deținuții din România pot deveni gardieni în penitenciare. Ce riscuri implică acest sistem
Eveniment
Deținuții din România pot deveni gardieni în penitenciare. Ce riscuri implică acest sistem
Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură
Eveniment
Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură
Mirabela Grădinaru, copleșită de emoții la Spitalul Universitar: „Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”
Eveniment
Mirabela Grădinaru, copleșită de emoții la Spitalul Universitar: „Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”
Ultima oră
23:35 - Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
23:30 - Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)
23:17 - Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
23:00 - Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)
22:58 - Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”
Catalin Drula
22:46 - Carpatica Feroviar, noua companie care înlocuiește CFR Marfă. Cum vor fi afectați cei 3.000 de angajați
22:43 - Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)
22:26 - Cerbul lopătar revine spectaculos în pădurile României, după zeci de ani de absență
22:01 - Diana Șoșoacă propune reformarea radicală a sistemului de pensii. Cum ar funcționa revenirea la modelul din perioada Ceaușescu
21:59 - Ciprian Ciucu a prezentat bilanțul. Ce proiecte majore a finalizat în Sectorul 6, de când e primar, și ce mesaj le-a transmis locuitorilor: „Totul este pus la punct, planificat și organizat” (VIDEO)