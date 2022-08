Mugur Mihăescu a răbufnit: „Abia aştept toamna, să văd cum se şterge pe jos cu toată propaganda asta rezist şi globalistă”

Actorul și omul de afaceri Mugur Mihăescu consideră că într-o , cum este cea pe care România o traversează în această perioadă, primul lucru pe care autorităţile ar trebui să-l facă ar fi tăierea cheltuielilor bugetare.

Mai mult decât atât, împotriva măsurilor adoptate la nivel european pentru a se economisi energie electrică.

Mugur Mihăescu, despre criza energetică din România

„Ma supara cand cineva incepe sa vorbeasca neintrebat, sa ne ia de prosti. Ii taxez de fiecare data cand au derapaje d-astea. Cand vii la mine si imi spui mie, care am trait in comunism, stiu cum sa sting un bec, ca imi luam palme de la mama, sa fac economie la electricitate, dar dupa aia imi spui sa iau masina electrica, pai chiar ma iei de prost?

Lumea chiar nu e proasta in Romania, vede ipocrizia si bataia de joc ce se incearca sa ne fie vandute. Abia astept toamna sa vad cum se sterge pe jos cu toata propaganda asta rezist si globalista, si apoi sa vad cum ies astia de la guvernare din iarna. Ca noi mai stim sa economisim, dar sa ii vad pe ei. Sa vad, romanii vad ca deocamdata inghit, am liberalizat pretul la energie, ca sa nu mai existe decat profit in energie. Vad ca astia vor sa ne asasineze de tot si nimeni nu zice nimic.

E aritmetica simpla. Cand statul avea 22 de milioane de oameni, aveam 800.000 de bugetari. Acum avem peste 1.300.000. Eu ma refer la aparatul administrativ. Ministerul Apararii, Ministerul de Interne. Nu vreau sa se reduca la zero, dar o sectie de politie are sapte oameni pe strada si peste 30 in birouri. Stiati asta?

Acum, dupa ce am platit 80 de milioane pe recensamant, nici macar nu stim cati romani mai sunt in Romania. Orice analist economic stie ca primul lucru, ca sa iesi din criza, tai din cheltuielile bugetare. Eu vorbesc ca om cu angajati. Pe vremea lui Basescu s-au inchis peste 150.000 de firme peste noapte, cand a modificat codul fiscal, lege organica, prin OUG. Cheltuielile bugetare nu sunt doar cele cu bugetarii. Basescu dadea 4 miliarde de euro pe an ministerului lui Udrea, ca sa faca parcuri si partii de schi.

Eu as taxa toate firmele din Romania cu 1% din cifra de afaceri, asa s-ar strange bani la buget. Pai tu cumperi 400 de milioane de doze de vaccin, pe care le aruncam. Dupa aia luam pastile de iod, cand oricum daca da bombardeaua, crapam toti. Pai atunci sa nu te miri ca lumea te injura.

Oamenii aia, excesul de bugetari, sunt mita electorala, care le asigura lor voturi. Eu aduc oameni din Bangladesh, e o lipsa de forta de munca incredibila. Luam niste fonduri europene si le facem reconversie profesionala. Eu asta as face. As rezolva totul atat de usor si atat de frumos, intr-o noapte as rezolva tot. Am 1.400 de oameni la Ministerul Economiei, de maine ii zic Ministerul Economic, si de azi functioneaza cu 300 de angajati, scoase la concurs”, a spus la România TV.