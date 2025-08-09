Un din Bangladesh, pe nume Rana, s-a declarat nemulțumit de atitudinea unor români față de migranții asiatici. Acesta a povestit ce s-a întâmplat într-un video postat pe internet care a devenit viral.

Cuprins

Mesajul lui Rana, muncitor din Bangladesh

Postare devenită virală

Mesajul lui Rana, muncitor din Bangladesh

„Bună ziua, dragii mei români. Frumoșii mei și dușmanii mei, mi-ați făcut rană la inimă de supărare. Băi, frate, eu nu înțeleg de ce voi faceți diferența asta de culoare a pielii. De ce? Noi am venit în România la muncă, nu să cerem bani, să ne dați bani. La fel cum voi ați plecat în Franța, Germania, Italia să munciți, și noi am venit încoace”, a început bărbatul.

„Am venit să muncim, să ne facem un viitor frumos, și nu înțeleg de ce faceți diferența asta de culoare a pielii. Și noi suntem oameni, da? Vă rog frumos să nu mai faceți asta!”, a mai spus Rana pe TikTok.

Postare devenită virală

Filmulețul lui Rana a fost apreciat de peste 10.000 de persoane în doar câteva ore. Acesta a devenit viral și a stârnit un val de solidaritate în mediul online.

Mulți au reacționat: „Eu lucrez cu patru băieți din Nepal și sunt cu bun simț, vrednici și respectuoși. Să ai sănătate și zile senine în România! Ești bine-venit”, a fost unul dintre mesajele primite.

O altă persoană a remarcat eforturile lui Rana de a învăța limba română și i-a transmis să nu ia în seamă criticile: „Băiatul ăsta a venit de la 10.000 de kilometri și a învățat românește. Bravo! Nu-i băga în seamă pe cei care te supără”.