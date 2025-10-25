„Nababul de la ICR”. Cum a reușit Liviu Jicman să cheltuiască sute de mii de euro pe deplasări inutile

Institutul Cultural Român (ICR) ar trebui să intre într-o perioadă de verificări și întrebări publice pe finalul mandatului președintelui Liviu Sebastian Jicman. Acesta expiră la 15 noiembrie. Poate că premierul Ilie Bolojan va dispune un control amănunțit, în contextul în care vorbim despre bani folosiți pentru bunăstarea unui singur om, denumit ironic de colegii din PNL, „Nababul de la ICR”, conform .

Nu este o noutate, ci mai curând un mod de operare. La ICR Londra, directoarea Aura Woodward stă în sediul ultracentral din Londra, deși are o casă, proprietate personală, în capitala Regatului, pe care însă se pare că preferă să o închirieze. Așa că s-a mutat, în ciuda dispozițiilor legale, cu soțul englez și copilul în sediul ICR. Cu toate că s-a scris despre acest lucru, nu s-a întâmplat nimic.

Potrivit unor informații ajunse în posesia evz.ro, banii destinați reprezentanțelor ICR din străinătate ar fi fost relocați către programe interne, „fiind distribuiți în țară la tot felul de clienți politici”. Aceleași surse mai afirmă că președintele ICR, Liviu Jicman ar fi petrecut „aproape un an din patru” în deplasări externe, cu cheltuieli personale cumulate de aproape 200.000 de euro. Diurna de deplasare a președintelui ICR este de 350 de euro/zi, bani pentru care nu trebuie să prezinte nici un document justificativ.

ICR, obligată să furnizeze datele solicitate

În urma acestor informații, evz.ro a transmis, în urmă cu două săptămâni, o cerere de informații de interes public (Legea 544/2001) vizând lista completă a deplasărilor externe ale președintelui Liviu Jicman pentru perioada 15 noiembrie 2021 – 1 octombrie 2025. Solicitarea cerea, punctual, pentru fiecare deplasare: țara, orașul, scopul conform referatului de deplasare, intervalul exact, precum și sumele aferente diurnelor și cazării.

ICR a confirmat înregistrarea solicitării (nr. 279/10/06.10.2025) și a anunțat că, „având în vedere complexitatea informațiilor solicitate” pe parcursul a patru ani fiscali, răspunsul va fi transmis în limita termenului legal de 30 de zile.

Această manevră ar avea drept scop să facă toate demersurile jurnalistice inutile, întrucât pe 15 noiembrie mandatul actualului președinte al ICR expiră, scrie evz.ro.

Președintele ICR a blocat răspunsul oficial

Președintele ICR a blocat răspunsul oficial deși instituția are elaborat documentul cu datele detaliate despre deplasări și cheltuieli. Mai mult, Liviu Jicman a plecat în concediu, lăsând răspunderea eludării cererii jurnalistice în cârca subordonaților. Din acest motiv a fost începută devoalarea dezmățului bugetar al președintelui ICR, menționează sursa citată.

Conform informațiilor evz.ro, reorientarea bugetului de la rețeaua externă a ICR către proiecte interne ar fi afectat capacitatea reprezentanțelor de a desfășura programe în străinătate. Aceste susțineri necesită verificare documentară din partea instituțiilor statului: execuțiile bugetare anuale, notele interne și rapoartele de activitate pot confirma sau infirma relocările de fonduri și motivațiile acestora (eficiență, oportunitate, constrângeri bugetare).

Cine este liberalul Liviu Jicman

Liviu Sebastian Jicman (44 de ani) este membru PNL, așa a ajuns preşedinte al Institutul Cultural Român (ICR) din noiembrie 2021. Este licenţiat al Facultăţii de Studii Economice în Limbi Străine – secţia germană – a Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti (2000-2004) şi al Facultăţii de Drept a Universitatea din București (2010-2014). Înainte de conducerea ICR, a fost vicepreşedinte al instituţiei (2013-2016) şi director general al Muzeul Național Cotroceni (2016-2021).

De-a lungul carierei sale, Jicman a ocupat funcţii diverse în administraţia publică: manager de proiect în sectorul cultural, consilier la ministere, membru în consilii ale fondurilor culturale. Sub conducerea sa la ICR a fost adoptată strategia instituţiei pentru perioada 2022-2026, accentuând diplomaţia culturală, extinderea reprezentanţelor externe şi consolidarea legăturilor internaţionale (inclusiv preluarea în 2024 a preşedinţiei EUNIC – reţeaua institutelor naţionale de cultură ale UE).

În traducere liberă, multă plimbare pe banii statului, scrie evz.ro. Pentru președintele ICR și o parte din jurnaliștii apropiați. Lista lor poate fi găsită în comunicatele oficiale ale ICR.

Controverse privind biografia

În spațiul public au apărut și controverse privind biografia lui Liviu Jicman, inclusiv referiri la studii universitare nefinalizate menționate în CV-uri mai vechi și la modul de prezentare a parcursului educațional ulterior. În biografia oficială actuală de pe site-ul ICR, aceste informații sunt diferențiat prezentate față de versiunile anterioare. Aspectele țin de acuratețea comunicării publice și nu influențează, prin ele însele, legalitatea mandatelor; totuși, ele sporesc interesul pentru transparență la final de mandat.

Apelul către premierul Ilie Bolojan este reluat, menționează sursa citată: pe fondul încheierii mandatului, presa și publicul au nevoie de maximum de transparență privind alocările bugetare și cheltuielile de deplasare de la ICR. Publicarea rapidă și completă a datelor solicitate pe Legea 544/2001 este esențială pentru recâștigarea încrederii în modul de cheltuire a fondurilor publice și în prioritizarea culturală a programelor ICR.

Pentru cei care doresc să comenteze sau să furnizeze informații sub protecția anonimatului, o pot face la adresa de email: [email protected].