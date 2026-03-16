Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 22:20
Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
sursa foto: X/Roberta metsola
Cuprins
  1. De ce a fost sărbătorită Nadia Comăneci la Parlamentul European
  2. Ce mesaj au transmis oficialii europeni despre performanța din 1976
  3. Cum a decurs întâlnirea cu Roberta Metsola
  4. Ce impresie i-a lăsat Parlamentul European fostei gimnaste

La cinci decenii de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a fost celebrată la Parlamentul European pentru performanța care a făcut-o celebră în întreaga lume. Evenimentul organizat la Bruxelles a marcat simbolic aniversarea primei note perfecte din istoria Jocurilor Olimpice.

De ce a fost sărbătorită Nadia Comăneci la Parlamentul European

La jumătate de secol de la momentul istoric din 18 iulie 1976, instituțiile europene au ales să marcheze performanța Nadiei Comăneci într-un cadru simbolic la Bruxelles. Gimnasta română a rămas în istorie după ce a obținut prima notă de 10 din competițiile olimpice de gimnastică.

Rezultatul a fost atât de neașteptat încât tabela electronică a sălii nu era programată să afișeze scorul perfect. Din acest motiv, punctajul a apărut sub forma 1.00, moment devenit ulterior celebru în istoria sportului mondial.

Ce mesaj au transmis oficialii europeni despre performanța din 1976

Reprezentanții Parlamentului European au subliniat că performanța Nadiei Comăneci depășește semnificația unei simple reușite sportive. În mesajul transmis la aniversarea momentului, oficialii au evidențiat rolul valorilor promovate de sport în societatea contemporană.

„La 50 de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, Uniunea Europeană celebrează nu doar o performanță sportivă excepțională, ci și valorile fundamentale pe care sportul le promovează: excelență, disciplină, perseverență, incluziune și egalitate de șanse.

Într-un context european în care sportul contribuie la consolidarea coeziunii sociale, promovarea sănătății publice și susținerea tinerelor generații, reflecția asupra rolului său ca instrument de politică publică devine esențială”, a fost mesajul transmis de către oficialii Parlamentului European.

La eveniment au participat și mai multe personalități ale sportului românesc, printre care Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan și Mihai Covaliu.

Cum a decurs întâlnirea cu Roberta Metsola

Momentul central al vizitei la Bruxelles a fost întâlnirea Nadiei Comăneci cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. În cadrul discuțiilor, fosta gimnastă i-a oferit oficialului european câteva obiecte simbolice, printre care un tricou inscripționat cu mesajul „Nad1a”.

Atmosfera întâlnirii a fost una relaxată, iar conversația a inclus detalii despre performanța din 1976 și impactul sportului asupra educației și societății. Metsola s-a arătat interesată de activitatea Nadiei Comăneci și de implicarea acesteia în proiecte dedicate tinerilor sportivi, relatează Ziare.com.

Ce impresie i-a lăsat Parlamentul European fostei gimnaste

După ceremonia de la Bruxelles, Nadia Comăneci a vorbit despre experiența vizitei și despre discuțiile purtate cu oficialii europeni. Fosta gimnastă a explicat că a fost prima dată când a ajuns în sediul Parlamentului European.

„E foarte bine că suntem aici. Este pentru prima data când sunt aici, în Parlament. Lucrurile mari încep cu pași mici.

Odată ce ai intrat pe ușă poți să deschizi o conversație despre importanța sportului pentru copii, ca sănătate”, a explicat Nadia Comăneci, potrivi Capital.

