B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor

Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor

George Lupu
13 aug. 2025, 17:46
Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor
Sursa foto simbol: Pixabay

Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic, prin urmare mulți turiști aflați pe litoral cad plasă escrocilor.

Cuprins

  • Ce avertisment au transmis specialiștii cu privire la Nămolul de Techirghiol
  • Ce proprietăți are nămolul de la Techirghiol autentic

Ce avertisment au transmis specialiștii cu privire la Nămolul de Techirghiol

Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol atrag atenția că turiștii sunt mințiți de vânzătorii ambulanți care promit un produs terapeutic.

În realitate, nămolul vândut pe plajă nu prezintă proprietăți terapeutice.

Vânzătorii ambulanți nu își procură marfa din mijlocul lacului, ci din zonele de deversare sau de la mal, ceea ce înseamnă că aceasta a fost deja utilizată.

Mai mult, aceștia spun că nămolul de Techirghiol își dezvoltă calitățile chiar și pe parcursul a 30 de ani.

„Trebuie să fie foarte atenţi pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare şi să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăţi terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat şi vândut, dar nu are aceleaşi proprietăţi terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietăţile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar şi 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie, potrivit g4media.ro.

De asemenea, conducerea sanatoriului anunță că nămolul autentic poate fi găsit doar în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.

Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol atrag atenția că turiștii sunt mințiți de vânzătorii ambulanți care promit un produs terapeutic.

Ce proprietăți are nămolul de la Techirghiol autentic

Nămolul sapropelic care se găsește în Techirgiol este renumit pentru proprietățile sale vindecătoare, folosit în întreaga lume ca un remediu pentru o varietate de afecțiuni. În 2011, Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie a desemnat nămolul de la Techirghiol ca „cel mai bun nămol” din lume, datorită compoziției sale unice. Acesta provine din depunerile organice și minerale acumulate timp de mii de ani pe fundul lacului Techirghiol, bogat în săruri și substanțe biologic active.

Proprietățile sale terapeutice se datorează conținutului ridicat de minerale (sodiu, calciu, magneziu, potasiu), microelemente, sulf, săruri și compuși organici cu efect antiinflamator, analgezic și regenerant, relatează Știrile ProTV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Eveniment
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
Eveniment
Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Eveniment
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Eveniment
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Eveniment
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Eveniment
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat
Eveniment
Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat
Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro
Eveniment
Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro
Ultima oră
17:38 - Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
17:24 - Ministrul Finanțelor anunță un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. Nazare: vrem investiții, dar și impozit corect pe profit
17:10 - Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:35 - Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie