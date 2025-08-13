Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic, prin urmare mulți turiști aflați pe litoral cad plasă escrocilor.

Ce avertisment au transmis specialiștii cu privire la Nămolul de Techirghiol

Ce proprietăți are nămolul de la Techirghiol autentic

Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol atrag atenția că turiștii sunt mințiți de vânzătorii ambulanți care promit un produs terapeutic.

În realitate, nămolul vândut pe plajă nu prezintă proprietăți terapeutice.

Vânzătorii ambulanți nu își procură marfa din mijlocul lacului, ci din zonele de deversare sau de la mal, ceea ce înseamnă că aceasta a fost deja utilizată.

Mai mult, aceștia spun că nămolul de Techirghiol își dezvoltă calitățile chiar și pe parcursul a 30 de ani.

„Trebuie să fie foarte atenţi pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare şi să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăţi terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat şi vândut, dar nu are aceleaşi proprietăţi terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietăţile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar şi 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie, potrivit .

De asemenea, conducerea sanatoriului anunță că nămolul autentic poate fi găsit doar în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.

Nămolul sapropelic în Techirgiol este renumit pentru proprietățile sale vindecătoare, folosit în întreaga lume ca un remediu pentru o varietate de afecțiuni. În 2011, Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie a desemnat nămolul de la Techirghiol ca „cel mai bun nămol” din lume, datorită compoziției sale unice. Acesta provine din depunerile organice și minerale acumulate timp de mii de ani pe fundul lacului Techirghiol, bogat în săruri și substanțe biologic active.

Proprietățile sale terapeutice se datorează conținutului ridicat de minerale (sodiu, calciu, magneziu, potasiu), microelemente, sulf, săruri și compuși organici cu efect antiinflamator, analgezic și regenerant, relatează .