Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că arhitectura de securitate a Ucrainei trebuie să se bazeze pe Forțe Armate puternice, sprijin european și implicarea , pentru a transmite Kremlinului un mesaj clar: orice atac va avea consecințe devastatoare.

Piloni pentru securitatea Ucrainei

Mark Rutte a explicat într-un interviu pentru publicația germană Bild că prevenirea unei noi agresiuni rusești după încetarea focului sau semnarea unui acord de pace este obiectivul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina. „O armată ucraineană robustă reprezintă cea mai eficientă formă de descurajare a unei noi ofensive ruse”, a declarat Rutte, scrie Adevărul.

Primul pilon vizează menținerea unor Forțe Armate ucrainene bine echipate și complet operaționale, chiar și după încheierea războiului sau într-un armistițiu prelungit. Al doilea pilon este „Coaliția de voință”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Germaniei și a altor state europene, care va oferi garanții suplimentare de securitate. Al treilea pilon, esențial, este implicarea Statelor Unite, care s-au declarat gata să participe la acest mecanism de protecție.

Europa poate conta pe Washington

Rutte a afirmat că președintele american, Donald Trump, este complet concentrat pe oprirea războiului și că a fost cel care l-a adus pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

„Europa se va putea baza pe Washington în cazul unei crize majore”, a subliniat secretarul general al NATO.

Rusia și riscurile pentru pace

În opinia lui Rutte, pacea rămâne dificil de obținut din cauza lui Vladimir Putin, care „este dispus să sacrifice sute de mii de cetățeni ruși pentru câștiguri teritoriale minime”.

NATO estimează că, în acest an, Rusia a avansat pe mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi ce ar putea ajunge la 1,1 milioane de militari uciși sau răniți.

Priorități strategice pentru NATO

Secretarul general al NATO a conturat două priorități: creșterea cheltuielilor și producției de apărare și consolidarea capacității militare a Ucrainei.

„O eventuală ocupare completă a Ucrainei de către Rusia ar avea consecințe mult mai grave pentru NATO și ar costa Alianța incomparabil mai mult decât angajamentele actuale”, a avertizat Rutte.

În final, el a atras atenția asupra relației strategice dintre Rusia și China, care obligă Europa „să rămână în alertă permanentă”. Soluția: „mai multă finanțare, o apărare mai solidă și recrutarea celor mai buni bărbați și femei în uniformă care pot fi găsiți”.