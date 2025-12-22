B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare

NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 14:59
NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
Syrsa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Piloni pentru securitatea Ucrainei
  2. Europa poate conta pe Washington
  3. Rusia și riscurile pentru pace
  4. Priorități strategice pentru NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că arhitectura de securitate a Ucrainei trebuie să se bazeze pe Forțe Armate puternice, sprijin european și implicarea Statelor Unite, pentru a transmite Kremlinului un mesaj clar: orice atac va avea consecințe devastatoare.

Piloni pentru securitatea Ucrainei

Mark Rutte a explicat într-un interviu pentru publicația germană Bild că prevenirea unei noi agresiuni rusești după încetarea focului sau semnarea unui acord de pace este obiectivul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina. „O armată ucraineană robustă reprezintă cea mai eficientă formă de descurajare a unei noi ofensive ruse”, a declarat Rutte, scrie Adevărul.

Primul pilon vizează menținerea unor Forțe Armate ucrainene bine echipate și complet operaționale, chiar și după încheierea războiului sau într-un armistițiu prelungit. Al doilea pilon este „Coaliția de voință”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Germaniei și a altor state europene, care va oferi garanții suplimentare de securitate. Al treilea pilon, esențial, este implicarea Statelor Unite, care s-au declarat gata să participe la acest mecanism de protecție.

Europa poate conta pe Washington

Rutte a afirmat că președintele american, Donald Trump, este complet concentrat pe oprirea războiului și că a fost cel care l-a adus pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

„Europa se va putea baza pe Washington în cazul unei crize majore”, a subliniat secretarul general al NATO.

Rusia și riscurile pentru pace

În opinia lui Rutte, pacea rămâne dificil de obținut din cauza lui Vladimir Putin, care „este dispus să sacrifice sute de mii de cetățeni ruși pentru câștiguri teritoriale minime”.

NATO estimează că, în acest an, Rusia a avansat pe mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi ce ar putea ajunge la 1,1 milioane de militari uciși sau răniți.

Priorități strategice pentru NATO

Secretarul general al NATO a conturat două priorități: creșterea cheltuielilor și producției de apărare și consolidarea capacității militare a Ucrainei.

„O eventuală ocupare completă a Ucrainei de către Rusia ar avea consecințe mult mai grave pentru NATO și ar costa Alianța incomparabil mai mult decât angajamentele actuale”, a avertizat Rutte.

În final, el a atras atenția asupra relației strategice dintre Rusia și China, care obligă Europa „să rămână în alertă permanentă”. Soluția: „mai multă finanțare, o apărare mai solidă și recrutarea celor mai buni bărbați și femei în uniformă care pot fi găsiți”.

Tags:
Citește și...
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
Eveniment
Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Eveniment
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
Eveniment
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Eveniment
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Eveniment
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise
Eveniment
Atac cibernetic asupra Apelor Române! Peste 1.000 de sisteme informatice au fost compromise
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
Eveniment
Piața imobiliară la finalul anului 2025. Unde se găsesc cele mai scumpe locuințe
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Eveniment
22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
Eveniment
Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
Ultima oră
16:19 - Carmen Harra, previziuni despre 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
16:12 - Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
15:51 - Război comercial între China și UE. Beijingul impune taxe vamale produselor lactate europene
15:23 - Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
15:06 - Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
15:03 - Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
14:43 - Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție
14:30 - Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
14:24 - Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
13:53 - Generalul (r) Gabriel Oprea, despre retragerea din 2015: „Recunoștință, smerenie și adevăr – mărturisire înainte de Nașterea Domnului”