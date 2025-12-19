B1 Inregistrari!
Ana Maria
19 dec. 2025, 20:29
Darryl Nirenberg Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA în România
  2. Ce mesaj a transmis Donald Trump
  3. Ce mesaj a transmis Darryl Nirenberg înainte de a fi confirmat în funcția de ambasador

Darryl Nirenberg a fost confirmat de către Senatul SUA în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România.

Ce mesaj a transmis Ambasada SUA în România

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA în România – U.S. Embassy Bucharest.

“Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri.”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a U.S. Embassy Bucharest.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 21 mai, că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti, scrie Adevărul.

Ce mesaj a transmis Donald Trump

Donald Trump, liderul american, a anunțat în urmă cu câteva luni cine va fi noul ambasador SUA în România.

„Sunt încântat să anunţ că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România”, a anunţat Doland Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

„Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

Kathleen Kavalec, cea care a fost ambasadorul SUA la Bucureşti până în acest an, s-a retras din misiunea încredințată, după doi ani și jumătate de mandat, a anunțat reprezentanta diplomatică.

Ce mesaj a transmis Darryl Nirenberg înainte de a fi confirmat în funcția de ambasador

Înainte de a fi confirmat, Darryl Nirenberg a anunțat că se angajează să promoveze agenda lui Donald Trump, „America pe primul loc”, dacă va fi confirmat ambasador la București. El a arătat că se va concentra pe aprofundarea parteneriatului militar și de securitate cu România. De asemenea, a declarat că va face demersuri pentru consolidarea relațiilor comerciale și de investiții.

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda «America pe primul loc» a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a declarat Nirenberg în luna noiembrie.

