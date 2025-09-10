Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat miercuri Moscova după ce mai multe dintre dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian polonez, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.

Ce a spus Mark Rutte despre incidentul cu drone rusești

Deși șeful alianței militare a declarat că „o evaluare completă a incidentului” este încă în curs de pentru a determina dacă atacul a fost intenționat, „ceea ce este clar este că o încălcare de aseară nu este un incident izolat”.

„Apărarea noastră aeriană este în permanență pregătită”, a declarat Rutte reporterilor de la Bruxelles, după ce avioanele de vânătoare au doborât roiul rusesc. „Mesajul meu este clar: opriți războiul din Ucraina… opriți încălcarea spațiului aerian aliat și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

În primele ore ale zilei de miercuri, Varșovia a doborât dronele cu sprijinul aliaților NATO, după ce a detectat 19 obiecte care au intrat pe teritoriul său peste noapte. Nimeni nu a fost rănit în incident.

Rutte a lăudat operațiunea „foarte reușită”, despre care a spus că a implicat avioane de vânătoare poloneze și olandeze, aeronave de supraveghere italiene și sisteme germane de apărare aeriană Patriot, potrivit .

Polonia a invocat articolul 4

În urma incidentului, Polonia a cerut consultări de urgență cu aliații NATO – invocând așa-numita clauză Articolul 4 a alianței. Rutte a declarat că cei 32 de membri ai NATO „și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul imprudent al Rusiei”.

Forțele armate ale Varșoviei au declarat că au rămas în „contact constant” cu comandantul militar de rang înalt al NATO, generalul american Alexus Grynkewich.

Oana Lungescu, membră a think tank-ului Royal United Services Institute și fost purtător de cuvânt al NATO, a declarat că incidentul a arătat că „dacă Moscova a vrut să testeze apărarea NATO, a constatat că NATO era pregătită”.

„Dar într-un moment în care Rusia ia măsuri din ce în ce mai imprudente, cuvintele trebuie susținute de mai multe capacități de apărare aeriană și antirachetă pe flancul estic”, a adăugat ea.

Moscova până acum să comenteze incidentul, deși diplomatul de rang înalt al Rusiei în Polonia a declarat că acuzațiile conform cărora dronele proveneau din Rusia sunt „nefondate”.

Deși această incursiune marchează prima dată când un aliat NATO a tras focuri de armă în războiul de amploare al Rusiei din Ucraina, țări precum România au trimis anterior avioane de război pentru a monitoriza dronele care se apropie de teritoriul alianței.