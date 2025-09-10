B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Șeful NATO, amenințări directe la adresa lui Vladimir Putin: „Opriți încălcarea spațiului aerian aliat! Suntem pregătiți, suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Șeful NATO, amenințări directe la adresa lui Vladimir Putin: „Opriți încălcarea spațiului aerian aliat! Suntem pregătiți, suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

George Lupu
10 sept. 2025, 16:38
Șeful NATO, amenințări directe la adresa lui Vladimir Putin: Opriți încălcarea spațiului aerian aliat! Suntem pregătiți, suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO
Foto: Hepta - DPA Images / Bart Maat

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat miercuri Moscova după ce mai multe dintre dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian polonez, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.

Cuprins

  • Ce a spus Mark Rutte despre incidentul cu drone rusești
  • Polonia a invocat articolul 4

Ce a spus Mark Rutte despre incidentul cu drone rusești

Deși șeful alianței militare a declarat că „o evaluare completă a incidentului” este încă în curs de desfășurare pentru a determina dacă atacul a fost intenționat, „ceea ce este clar este că o încălcare de aseară nu este un incident izolat”.

„Apărarea noastră aeriană este în permanență pregătită”, a declarat Rutte reporterilor de la Bruxelles, după ce avioanele de vânătoare au doborât roiul rusesc. „Mesajul meu este clar: opriți războiul din Ucraina… opriți încălcarea spațiului aerian aliat și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

În primele ore ale zilei de miercuri, Varșovia a doborât dronele cu sprijinul aliaților NATO, după ce a detectat 19 obiecte care au intrat pe teritoriul său peste noapte. Nimeni nu a fost rănit în incident.

Rutte a lăudat operațiunea „foarte reușită”, despre care a spus că a implicat avioane de vânătoare poloneze și olandeze, aeronave de supraveghere italiene și sisteme germane de apărare aeriană Patriot, potrivit Politico.

Polonia a invocat articolul 4

În urma incidentului, Polonia a cerut consultări de urgență cu aliații NATO – invocând așa-numita clauză Articolul 4 a alianței. Rutte a declarat că cei 32 de membri ai NATO „și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul imprudent al Rusiei”.

Forțele armate ale Varșoviei au declarat că au rămas în „contact constant” cu comandantul militar de rang înalt al NATO, generalul american Alexus Grynkewich.

Oana Lungescu, membră a think tank-ului Royal United Services Institute și fost purtător de cuvânt al NATO, a declarat că incidentul a arătat că „dacă Moscova a vrut să testeze apărarea NATO, a constatat că NATO era pregătită”.

„Dar într-un moment în care Rusia ia măsuri din ce în ce mai imprudente, cuvintele trebuie susținute de mai multe capacități de apărare aeriană și antirachetă pe flancul estic”, a adăugat ea.

Moscova a refuzat până acum să comenteze incidentul, deși diplomatul de rang înalt al Rusiei în Polonia a declarat că acuzațiile conform cărora dronele proveneau din Rusia sunt „nefondate”.

Deși această incursiune marchează prima dată când un aliat NATO a tras focuri de armă în războiul de amploare al Rusiei din Ucraina, țări precum România au trimis anterior avioane de război pentru a monitoriza dronele care se apropie de teritoriul alianței.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul a rămas uluit de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat”
Externe
O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul a rămas uluit de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat”
Gigantul farmaceutic Novo Nordisk concediază 9.000 de angajați la nivel global. Ce impact are decizia în România
Externe
Gigantul farmaceutic Novo Nordisk concediază 9.000 de angajați la nivel global. Ce impact are decizia în România
Comisia Europeană schimbă regulile pe platformele de socializare. Anunț făcut de Ursula von der Leyen
Externe
Comisia Europeană schimbă regulile pe platformele de socializare. Anunț făcut de Ursula von der Leyen
Rusia nu comentează incidentul cu dronele doborâte din Polonia. Reacția purtătorului de cuvânt de la Kremlin
Externe
Rusia nu comentează incidentul cu dronele doborâte din Polonia. Reacția purtătorului de cuvânt de la Kremlin
Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
Externe
Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
Externe
Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Externe
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Externe
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
Externe
Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Externe
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Ultima oră
18:05 - După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
18:03 - Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
17:52 - A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
17:19 - Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
17:17 - O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul a rămas uluit de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat”
17:01 - Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
16:44 - Gigantul farmaceutic Novo Nordisk concediază 9.000 de angajați la nivel global. Ce impact are decizia în România
16:36 - Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
16:33 - România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni
16:08 - Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare