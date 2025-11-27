B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”

Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 12:56
Alexandru Nazare: „TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde”/„ Măsurile adoptate până acum au efecte”
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. „Aceste măsuri sunt eficiente”
  3. Peste 1,1 miliarde economisiți
  4. Efecte

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că luna octombrie 2025 marchează cel mai mare nivel al TVA colectat din acest an: peste 13,6 miliarde de lei. Tot acesta afirmă că măsurile fiscale adoptate în vara acestui an sunt eficiente.

Despre ce este vorba

În cadrul unei conferințe de presă dedicate execuției bugetare pe luna octombrie, ministrul Finanțelor a subliniat rezultatele pozitive ale încasărilor din Taxa pe Valoarea Adăugată.

„TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus faţă de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus faţă de septembrie de 1,4 miliarde”, a declarat Nazare.

„Aceste măsuri sunt eficiente”

Ministrul Finanțelor a evidențiat și evoluția pozitivă a deficitului bugetar comparat cu anul precedent.

„În luna octombrie 2025, execuţia a înregistrat un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5%, care (…), în primul rând, confirmă că tendinţa pe care am anticipat-o în privinţa deficitului anual de 8,4 este una validă. În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuţia din luna octombrie reflectă acest lucru”, a spus ministrul.

Peste 1,1 miliarde economisiți

Nazare a prezentat și situația cheltuielilor de personal, care au scăzut considerabil în ultimele luni.

„În trimestrul trei am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestrul trei. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane. Practic, în trimestrul trei şi octombrie cumulat, avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde”, a precizat ministrul.

Totodată, la capitolul „bunuri și servicii”, analiza pe luna octombrie indică o scădere consistentă: „Bunurile şi serviciile, analiza pe capitolul de bunuri şi servicii din octombrie consemnează o scădere de 716 milioane de lei”.

Efecte

Ministrul a evidențiat și creșteri notabile la cheltuielile finanțate din fonduri europene, dar și la investițiile publice.

„Cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană pentru Agricultură, au crescut cu aproximativ 25%, acestea ajung la 51,4 miliarde, peste 10 miliarde de euro, iar cheltuielile pentru investiţii (…) au crescut cu 8,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a spus Nazare.

„Practic, ele au crescut de la 88 de miliarde, cât erau în 2024, la 96 de miliarde în acest an. Deci, practic, această execuţie confirmă atât pe palierul de venituri, cât şi pe palierul de cheltuieli că măsurile adoptate până acum au efecte”, a adăugat acesta.

Tags:
Citește și...
De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
Eveniment
De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
Eveniment
Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
Eveniment
A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
Eveniment
Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
Eveniment
Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”
Eveniment
Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Eveniment
Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
Eveniment
Consiliul Superior al Magistraturii, aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Ce urmează mai departe
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Eveniment
Italia investighează Meta după blocarea chatboţilor terţi pe WhatsApp
Catalin Drula
Ultima oră
13:50 - De unde poți cumpăra brazi și molizi pentru Crăciun, începând cu 17 lei bucata. Anunțul făcut de Romsilva
13:35 - AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
13:32 - Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
13:09 - A fost ales noul președinte al CSM. Judecătorul este apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme
12:59 - Fondatorul Nordis cere ajutorul statului. „Nu am cu ce îmi întreține copiii”
12:52 - Reacția ministrului Justiției, după ce CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii” (VIDEO)
12:25 - Cod Galben de inundații în 11 județe. Iată care sunt acestea și ce a transmis INHGA
12:14 - Ce acuzații a lansat șefa CSM, Elena Costache, în timpul ședinței în care a fost dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Toate reacțiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuși”
11:55 - Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
11:47 - Igiena PHS inspiră standarde înalte de curățenie la FoodService & Hospitality Expo 2025