Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că luna octombrie 2025 marchează cel mai mare nivel al colectat din acest an: peste 13,6 miliarde de lei. Tot acesta afirmă că măsurile fiscale adoptate în vara acestui an sunt eficiente.

Despre ce este vorba

În cadrul unei conferințe de presă dedicate execuției bugetare pe luna octombrie, ministrul Finanțelor a subliniat rezultatele pozitive ale încasărilor din Taxa pe Valoarea Adăugată.

„TVA colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus faţă de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus faţă de septembrie de 1,4 miliarde”, a declarat Nazare.

„Aceste măsuri sunt eficiente”

Ministrul Finanțelor a evidențiat și evoluția pozitivă a deficitului bugetar comparat cu anul precedent.

„În luna octombrie 2025, execuţia a înregistrat un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5%, care (…), în primul rând, confirmă că tendinţa pe care am anticipat-o în privinţa deficitului anual de 8,4 este una validă. În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuţia din luna octombrie reflectă acest lucru”, a spus ministrul.

Peste 1,1 miliarde economisiți

Nazare a prezentat și situația cheltuielilor de personal, care au scăzut considerabil în ultimele luni.

„În trimestrul trei am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestrul trei. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane. Practic, în trimestrul trei şi octombrie cumulat, avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde”, a precizat ministrul.

Totodată, la capitolul „bunuri și servicii”, analiza pe luna octombrie indică o scădere consistentă: „Bunurile şi serviciile, analiza pe capitolul de bunuri şi servicii din octombrie consemnează o scădere de 716 milioane de lei”.

Efecte

Ministrul a evidențiat și creșteri notabile la cheltuielile finanțate din fonduri europene, dar și la investițiile publice.

„Cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană pentru Agricultură, au crescut cu aproximativ 25%, acestea ajung la 51,4 miliarde, peste 10 miliarde de euro, iar cheltuielile pentru investiţii (…) au crescut cu 8,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a spus Nazare.

„Practic, ele au crescut de la 88 de miliarde, cât erau în 2024, la 96 de miliarde în acest an. Deci, practic, această execuţie confirmă atât pe palierul de venituri, cât şi pe palierul de cheltuieli că măsurile adoptate până acum au efecte”, a adăugat acesta.