Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 16:00
Sursa foto simbol: Pixabay

Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă trebuie să știe că majoritatea dosarelor sunt în lucru. Reprezentanții caselor de pensii susțin, pentru Newsweek România, că toate cererile se vor rezolva în următoarele luni.

Într-o perioadă marcată de incertitudini economice, anul 2025 aduce pentru o anumită categorie de pensionari o veste neașteptată și binevenită: pensiile lor cresc cu sume semnificative, ajungând să fie majorate cu sute de lei.

Acest tip de majorare de pensie este una dintre puținele vești pozitive pe care pensionarii o primesc în 2025 și probabil și anul viitor.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

