Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”

Fosta șefă a Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, a urmat Universitatea privată Româno-Americană între 1992-1997 când nu era acreditată. Ea a evitat o concurență de 25/1, cum era la Universitatea București. Costache nu a mai urmat altă specializare în drept.

Elena Costache a fost până acum 2 luni președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Ea a revenit în atenția opiniei publice după ce s-a opus puternic tăierii pensiilor speciale. Ea a spus că o pensie de 11.000 lei net pentru magistrați este mică.

Mai multe detalii pe .