Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda, la scurt timp după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Doamnă ajută!”

09 ian. 2026, 23:32
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. De ce a fost Laura Cosoi la spital
  2. Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fiice ale sale

Laura Cosoi se află în aceste zile în vacanță în Thailanda, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fiice ale lor. La doar câteva zile după ce a făcut public faptul că este însărcinată pentru a cincea oară, Laura Cosoi a ajuns la spital. 

De ce a fost Laura Cosoi la spital

Laura Cosoi și familia ei au ales din nou Thailanda ca destinație de vacanță, un loc în care revin frecvent. Chiar dacă se află departe de casă, actrița nu a neglijat controalele medicale pe care trebuie să le facă regulat o femeie însărcinată. A decis să meargă la spital pentru a se asigura că totul decurge bine, iar mai apoi, le-a oferit fanilor un update despre evoluția sarcinii.

Mesajul vedetei a fost scurt, dar optimist, și suficient încât să-i liniștească pe fanii care au văzut poza de la spital.

„Am fost la control ca să vedem dacă totul este în regulă cu bebe. Crește frumos, Doamne ajută”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

După ce a anunțat cea de-a cincea sarcină, Laura Cosoi a ținut să precizeze că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit să își mărească familia și sunt recunoscători pentru etapa care urmează. Bucurie mare a fost și atunci când și-au anunțat cele patru fete că urmează să mai aibă un frățior sau o surioară, veste ce le-a bucurat nespus pe micuțe.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat”, a povestit actrița, la Antena Stars.

Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fiice ale sale

Actrița a vorbit recent despre modul în care reușește să gestioneze viața de familie, dat fiind faptul că are patru copii mici. Ea a subliniat rolul important pe care îl joacă soțul ei în creșterea fetelor, Cosmin Curticăpean fiind un tată implicat. De asemenea, Laura Cosoi a menționat că beneficiază și de ajutor din partea apropiaților, ceea ce o ajută să păstreze echilibru între viața personală și cea profesională.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate”, a scris Laura Cosoi în urmă cu câteva zile, pe Instagram.

