Cum se calculează pensia în România? Un bărbat, după o carieră de peste 40 de ani și un salariu net de 7.000 de lei în ultimii ani, a avut parte de o surpriză neplăcută când a primit decizia de pensionare. Cu un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 2 luni și 12 zile, dintre care aproape 38 ani contribuind efectiv, pensia acordată este în jur de 3.300 de lei.

Modificările legislative recente din domeniul fiscal și al contribuțiilor au generat multe cazuri similare, în care pensiile nu reflectă direct salariile din ultimii ani de muncă. Deși bărbatul a lucrat și în grupa II-a de muncă, beneficiind astfel de reducerea vârstei de pensionare, pensia finală rămâne totuși modestă.

Cum se calculează pensia în România și de ce nu reflectă doar ultimii ani de muncă

Conform legislației în vigoare, pensia este calculată pe baza punctajului acumulat pe întreaga durată a carierei profesionale. Astfel, perioadele cu , în special cele din anii 2000, când veniturile erau reduse, influențează negativ cuantumul pensiei.

Vârsta de pensionare a fost redusă grație celor șapte ani petrecuți în grupa II-a de muncă. În plus, bărbatul a acumulat un punctaj total ce depășește 41 de puncte, la care se adaugă încă 9 puncte de stabilitate, oferite persoanelor cu stagii îndelungate de cotizare. Având în vedere aceste elemente și în conformitate cu legislația actuală, pensia acestuia se ridică la aproximativ 3.300 de lei.

„Tatăl meu a primit zilele trecute decizia de pensionare și, sincer, nu înțelegem cum s-a ajuns la această sumă. A muncit o viață întreagă, peste 40 de ani, iar în ultimii ani a avut un salariu net de aproximativ 7.000 de lei. Când am văzut pensia, am crezut că este o greșeală.

Este șocant să afli că salariul mare din ultimii ani nu contează aproape deloc. Tatăl meu a avut 7.000 de lei net, a contribuit corespunzător, dar sistemul ia în calcul toată viața de muncă, inclusiv anii în care salariile erau foarte mici .”, a spus fiica pensionarului, potrivit .

Ce trebuie să știi despre contribuțiile la pensie și impactul lor pe termen lung

Este important de reținut că pensia nu se bazează exclusiv pe ultimele salarii, ci pe totalul contribuțiilor făcute de-a lungul anilor. De aceea, chiar și un salariu consistent în ultimii ani poate fi „diluat” de salarii mici din perioadele anterioare.