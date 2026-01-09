Cât a plătit un român pentru o vacanță de o lună, în Vietnam

Un român a decis să dea frigul din România la schimb pe o lună la căldură, în Vietnam. Tânărul a documentat, pe tot parcursul experienței, costul vieții din țara asiatică, iar la final, a împărtășit concluziile pe contul său de TikTok.

Cât a cheltuit un român într-o lună, în Vietnam

a dezvăluit pe TikTok cât a cheltuit în total, în cele patru săptămâni petrecute în Vietnam, incluzând costul avionului, transportului, cazării, mâncării, dar și a activităților pe care le-a făcut. Tânărul a ajuns în țara asiatică la finalul lunii noiembrie și a stat până la finalul anului.

În total, în luna pe care a petrecut-o departe de casă, Marius a cheltuit aproximativ 2.059 de euro. El a menționat că în acești bani au intrat și biletele de avion pentru două zboruri interne, vizitele în trei orașe, deplasările cu scuterul și taxiul.

Pe ce a cheltuit cei mai mulți bani

Cei mai mulți bani s-au dus pe cazare, dat fiind faptul că românul a vizitat trei dintre cele mai populare orașe din Vietnam: DaNang, Ho Chi Minh, Phu Quoc. În total, costul cazărilor a fost de 480 de euro.

În topul cheltuielilor, după cazare, este mâncarea. Marius a cheltuit 420 de euro pentru mâncarea pentru o lună. A lua masa atât în restaurante, cât și în locații fast-food.

A treia cea mai costisitoare categorie este cea a activităților, pe care a plătit 230 de euro.

Cât a plătit un român pentru zborurile către și dinspre Vietnam

Marius a dezvăluit și cât a plătit pe transport în timpul vacanței în Vietnam, incluzând și biletele de avion pentru zborurile dintre România și Vietnam, dar și prețul curselor interne pe care le-a făcut cu avionul.

Pentru zborul din spre Vietnam, cu două escale, tânărul a plătit 370 de euro. La întors, prețul biletului a fost 240 de euro întors.

Pentru cele două curse interne din Vietnam, Marius a plătit un total de 67 de euro. Pentru drumurile cu taxiuri a plătit 120 de euro, iar închierea unui scuter, timp de o săptămâna, l-a costat 20 de euro. A mai trebuit să plătească în plus 36 de euro, asta pentru că a fost implicat într-un accident rutier.