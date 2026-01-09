B1 Inregistrari!
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot". Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie

09 ian. 2026, 23:59
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Sursa Foto: Viorica si Ionita din Clejani

Invitați într-o emisiune televizată, Viorica și Ioniță de la Clejani au vorbit deschis despre familie și planuri de viitor, inclusiv o posibilă plecare din România. Deși Ioniță nu pare încă convins că vrea să își părăsească țara, Viorica a hotărât: o să se mute cu sau fără soțul ei. Artista nu s-a ferit nici să laude cariera și succesul recent al lui Fulgy, chiar dacă, în urmă cu puțin timp, acesta și-a atacat familia în mai multe clipuri publicate online.

Unde vrea Viorica de la Clejani să se mute

În cadrul emisiunii, Viorica de la Clejani a mărturisit că și-ar dori să se mute din țară, mai ales că ambii săi copii sunt deja stabiliți în Dubai. Artista aspiră să facă o schimbare în viața sa, dar nu îl forțează pe soțul ei să o urmeze. Viorica ia în calcul posibilitatea ca ea să se mute în Emirate, iar Ioniță să rămână în România.

„Da, Fulgy rămâne în Dubai! Continuă studiile lui. Nu știu dacă se mai întoarce în România. Eu îi zic să nu mai vină în România, să rămână în Dubai, pentru că o să mă mut și eu curând în Dubai. E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot, îi urez succes, sănătate și activitate! Eu vin când trebuie și cum trebuie, nu mai stau ca la început, să îmi iau cântare azi, mâine, poimâine… Îmi iau pe plăceri. Dacă îmi convine, mă duc, dacă nu, nu!

Fulgy e în Dubai, Marga e plecată. E mutată și ea în Dubai! Vreau și eu să mă mut în Dubai, vorbesc serios. Vreau să îmi iau o casă acolo”, a spus Viorica de la Clejani, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce spune Viorica despre Fulgy, după atacurile acestuia la adresa familiei

Chiar dacă în ultimele luni, Fulgy a lansat mai multe atacuri la adresa familiei lui, în mediul online, Viorica îi urmărește atent parcursul profesional și este cum nu se poate mai mândră. În seara de Revelion, fiul Clejanilor a cântat la pian alături de Orchestra Filarmonică Arabă, la celebrul și emblematicul Burj Khalifa.

„A fost cea mai mare bucurie în sufletul nostru ca Fulgy să cânte în seara de Revelion. Și după a mai continuat cu încă șapte spectacole, în unul dintre cele mai prestigioase locuri din Dubai: Burj Khalifa! Un spectacol cum nu am mai văzut niciodată, un spectacol grandios.

Un copil iubit de Dumnezeu, un copil care a studiat de la 4 ani pianul. S-a înscris la preselecție, au fost foarte mulți pianiști și nici nu se uitau la ei cum arată, ci îi ascultau din altă cameră. E un talent iubit de Dumnezeu și mi-a adus cea mai mare bucurie cu acest concert. Ne spunea fel de fel de lucruri, dar nu l-am luat în seamă până în ziua când mi-a trimis contractul”, a mai precizat Viorica de la Clejani.

