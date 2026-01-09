Ce decizii crede CTP că va lua SUA în ceea ce privește România

Trump a reușit să stârnească un soi de panică mondială odată cu capturarea președintelui Maduro. Acum, mai mulți lideri din America de sud iau în calcul că ei ar putea fi următoarele ținte ale președintelui american care „îmbracă” toate aceste acțiuni drept măsuri împotriva traficului de droguri. În acest context tensionat, Cristian Tudor Popescu (CTP) a făcut o postare pe Facebook în care a subliniat fragilitatea acordurilor dintre România și SUA. Acum, sub președinția lui Trump, Statele Unite par cel mai puțin interesate să mențină ordinea mondială la care s-a ajuns în atâtea secole de tratate și negocieri.

Cum sfidează Trump istoria

Cristian Tudor Popescu își începe postarea de pe Facebook cu o incursiune în istorie și în evenimentele importante care au contribuit la modul de organizare și funcționare al lumii de astăzi. Jurnalistul este de părere că ultimele declarații și acțiuni ale lui Trump nu fac decât să sfideze ordinea mondială la care s-a ajuns de-a lungul a mai multor secole, și datorită dorinței de a reglementa puterea celor aflați deja la conducere.

„[…] 15 iunie 1215. Atunci a fost silit regele Angliei, Ioan Fără Țară, să semneze Magna Charta Libertatum, o protoConstituție, prin care, pentru prima dată, se limitau puterile regale. Monarhul trebuie să se supună unor legi. Până atunci, Legea era El Însuși. Exact asta spune acum King Trump: «N-am nevoie de nicio lege internațională. Numai propria mea minte poate hotărî să am sau nu puterea globală». […] În paralel cu Groenlanda, vrea să trimită armata în Mexic, pasămite ca să lupte împotriva cartelurilor de droguri. Odată ce unitățile americane sunt acolo, Trump poate decreta că președinta Claudia Sheinbaum, care, oricum, «nu conduce Mexicul» e, de fapt, șefa traficanților și o umflă ca pe Maduro. Pe președintele , întâi l-a amenințat, acum îl cheamă la ordin la Casa Albă. Doar în ce privește Groenlanda, Europa pare hotărâtă să opună rezistență, sprijinind Danemarca. Un înalt oficial al Copenhagăi a afirmat fără ezitare: «Întâi tragem, întrebări, după!»”, a scris CTP pe .

Ce decizii va lua SUA în ceea ce privește România, potrivit lui CTP

În acest context, în care Trump profită de poziția sa de conducere a SUA și amenință, direct sau indirect, pe oricine îl supără, românii s-au întrebat ce decizii ar putea lua liderul de la Casa Albă, care să afecteze România. CTP este de părere că președintele american nu are de gând să facă nimic care să schimbe direcția de funcționare a țării noastre, iar asta pentru că România nu este de interes pentru el.

Însă, dacă și-ar propune să facă schimbări în relația SUA-România, nu ar fi foarte greu să transforme parteneriatul strategic dintre cele două țări într-un pact lipsit de valoare. De asemenea, nu ar fi dificil să comande retragerea tuturor trupelor și echipamentelor militare din țara noastră, în timp ce conducătorii țării noastre ar face orice le stă în putință pentru a-i face pe plac.

„Sună ușor ridicol să ne întrebăm: ce va face Trump cu România? În principiu, nimic, nu îl interesează. Altfel, poate să facă orice îi trece lui prin cap. Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte. Faptul că suntem membri NATO contează și mai puțin. Soldații și echipamentul american din România pot fi retrași rapid, dacă așa vrea Dumnezeu, adică Trump. Iar noi nu vom înceta să-l lingușim «diplomatic» până la capăt”, a mai scris jurnalistul.