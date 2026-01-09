Pregătirea militară de bază devine plătită. Legea care modifică și completează cadrul legal privind pregătirea populației pentru apărare a fost promulgată vineri de președintele României, Nicușor Dan. Actul normativ introduce stimulente financiare pentru cetățenii care au urmat programul de pregătire militară de bază și clarifică statutul acestora în sistemul de apărare națională.

Concret, persoanele care au finalizat programul vor primi o indemnizație echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute, stabilite în funcție de bugetul asigurărilor sociale de stat aferent anului în care se face plata.

Ce se întâmplă după finalizarea programului de pregătire militară

Potrivit legii, cetățenii care au efectuat programul sunt luați în evidența centrelor militare și sunt încadrați în rezerva operațională a Armatei României.

Reglementările prevăd explicit modul în care aceștia pot fi chemați în situații excepționale.

„La instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, rezerviştii sunt concentraţi şi/sau mobilizaţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, se arată în actul normativ.

Cum sunt luați în evidență românii care au făcut armata în străinătate

Legea stabilește și situația cetățenilor români care au efectuat serviciul militar în armatele unor state membre NATO sau Uniunii Europene. Aceștia vor fi înregistrați de centrele militare din România, păstrând gradul militar dobândit în afara țării.

Pregătirea militară de bază devine plătită. Ce obligații au cetățenii încorporabili și rezerviștii

Noua formă a legii întărește obligațiile cetățenilor aflați în evidența militară. Astfel, încorporabilii, rezerviștii și rezerviștii voluntari trebuie să răspundă ordinelor de chemare și să se prezinte la locul, data și ora indicate.

Există însă prevederi speciale pentru românii aflați temporar în afara țării. În cazul instituirii stării de asediu, mobilizării sau războiului, aceștia trebuie să se prezinte, în cel mult 15 zile de la notificare, la centrele militare unde sunt înregistrați, pentru clarificarea situației și, după caz, pentru primirea ordinului de chemare.

Totodată, rezerviștii voluntari aflați în străinătate au obligația de a reveni la unitățile în care sunt încadrați, în termenul prevăzut în contract, în situații de urgență majoră.

Cine poate urma pregătirea militară de bază pe timp de pace

Pe timp de pace, bărbații și femeile cu cetățenie română, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat activ sau în rezervă, pot solicita voluntar participarea la programul de pregătire militară de bază, potrivit .

Programul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, are o durată de până la patru luni, iar participanții sunt încadrați ca soldați sau gradați voluntari în termen.

În schimb, persoanele care au efectuat anterior serviciul militar, precum și foștii polițiști sau polițiști de penitenciare, sunt înregistrați direct ca rezerviști.

Pregătirea militară de bază devine plătită. Ce alte legi a mai promulgat președintele României

Tot vineri, șeful statului a semnat și alte decrete legislative, printre care modificări privind învățământul preuniversitar, domeniul cultural și măsuri temporare pentru limitarea creșterii prețurilor la unele produse agricole și alimentare.