În sectoarele 4 și 5 din București, cei care au mai mult de un loc de parcare trebuie să suporte costuri suplimentare. Pentru al doilea loc, taxa este de 1.400 de lei, iar pentru al treilea, 2.000 de lei. Astfel, unii șoferi ajung să plătească chiar și peste 4.000 de lei anual doar pentru locurile de parcare.

Spre exemplu, un şofer care are două locuri de parcare de reşedinţă în zona A va plăti pentru fiecare 800 de lei la care se adaugă suprataxa în valoare de 600 de lei pentru al doilea loc de parcare şi dacă ar exista si un al treilea loc, va plăti parcarea de reşedinţă la care se adaugă, de data aceasta, suprataxa de două ori, potrivit .

Cum resimt șoferii această suprataxă pentru un loc de parcare în București

Un exemplu este un cetățean din Sectorul 4, care deține trei locuri de parcare și spune că va plăti pentru acestea aproximativ 3.800 de lei pe an.

„Am 3 locuri de parcare o să plătesc în jur de 3.800 de lei, asta înseamna 3 locuri cu tarif standard, apoi incepand cu al doilea loc o suprataxă iar cu al treilea loc incă două suprataxe plus tariful standard, practic ajungem la 3.800 de lei pe an. O să zică că dacă am 3 locuri de parcare că sunt boier sau că îmi permit o astfel de taxă deşi da, este enorm pt că nici măcar vopseaua de pe jos nu este calitativă.”, a declarat bărbatul.

Tot el consideră că taxa este exagerată și intenționează să renunțe la al treilea loc în viitor: „Chiar mi se pare exagerat. La al treilea loc chiar cred că o să renunţ, poate nu anul ăsta, anul viitor.”

Anul trecut, aproape 4.000 de șoferi din Sectorul 4 au fost înregistrați cu două sau trei locuri de parcare.

Cum stau lucrurile în Sectorul 5

Și în există suprataxă pentru șoferii cu mai multe locuri de parcare. Anul trecut, primăria a colectat peste 200.000 de lei din această taxă.

Un locuitor din Sectorul 5, care are două locuri de parcare de aproximativ 3 ani și jumătate a spus cât îl costă: „Ăsta e primul loc pe care l-am obţinut, după care în urma cererii secundare l-am obţinut şi pe al doilea şi cred că o să plătesc undeva la 1.600 de lei pentru ambele anul ăsta. Cred că o să plătesc undeva la 370 de lei pe loc, fiind zona D. Deci 740 de lei pentru ambele locuri + noua taxă de lux.”

El consideră că taxa este mare și că ar fi mai corectă o diferențiere pe zone:

„Eu zic că poate ar fi fost mai bine să fie pusă tot în funcţie de zonă. Este mare că nu oricine are posibilitatea neapărat plus că sunt nişte bani pe care îi dăm la buget ca să ce? Ar mai trebui făcute locuri pentru că sunt atâţia vecini care nu au. Mi se pare aberantă.”

Este garantat locul de parcare dacă îl plătești?

Chiar dacă șoferii plătesc pentru un loc suplimentar, acesta nu este garantat pe termen lung. Primăria poate aloca locul unui alt solicitant, în funcție de priorități.

„Depinde foarte mult dacă vorbim de o persoană cu handicap, dacă vorbim de situaţii excepţionale dăm inapoi suma care a rămas pe restul perioadei anului, fie în cazul în care nu vorbim de situaţii exceptionale, se aşteaptă până la finalul anului, urmând ca mai apoi să se predea acel loc de parcare.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 5, Radu Tiliță.

Care sunt tarifele pentru un loc de parcare în București, în 2026

Pentru un loc de parcare în București, tarifele sunt: