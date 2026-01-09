Ciclonul mediteranean Goretti lovește România. Un ciclon mediteranean va determina fenomene meteo severe în sudul și sud-estul țării, care va aduce ninsoare, lapoviță și polei. Ulterior, un val de ger intens se va răspândi rapid în toată România, cu temperaturi care pot coborî până la -15°C în zonele nordice și estice, iar stratul de zăpadă va atinge local 15 cm, potrivit (ANM). Avertizarea este valabilă în intervalul 9-13 ianuarie.

Ciclonul mediteranean Goretti lovește România. Cum influențează Europa

Meteorologii monitorizează, la nivel european, un ciclon extratropical nord-atlantic, cunoscut sub numele de Goretti, caracterizat printr-o presiune foarte scăzută în centru, de aproximativ 970 hPa, și o structură verticală bine conturată. Acest sistem, desemnat de Meteo-France pe 6 ianuarie, a generat deja rafale puternice, ce au depășit 150-200 km/h în vestul Europei, determinând numeroase alerte Cod roșu și portocaliu.

Cum vor fi condițiile meteo în sudul Europei

Pe fondul ciclonului Goretti, un Azoric cu aer cald tropical, provenind din nordul Africii, se dezvoltă în sudul continentului. În contrast, în estul Europei activează un sistem depresionar care a traversat România, provocând precipitații mixte, polei și ninsoare, dar și intensificări ale vântului. Această situație meteorologică va menține o circulație activă la nivel european, cu mai multe zone de joasă presiune deplasându-se de la vest spre est.

Ciclonul mediteranean Goretti lovește țara noastră. Ce urmează în România, în zilele următoare

Ciclonul Goretti își va continua traiectoria spre sud-sud-est, slăbind treptat, în timp ce în Marea Mediterană vor apărea noi fenomene de ciclogeneză. Sistemul depresionar din estul Europei va reveni înapoi, integrându-se într-o zonă extinsă de joasă presiune. Această configurație va favoriza o circulație nordică și nord-vestică, aducând aer polar spre sudul continentului, cu temporare intruziuni de aer mai cald, dar, în general, vremea se va răci semnificativ.

Ce temperaturi și fenomene meteo sunt prognozate pentru România

În noaptea de vineri spre sâmbătă, nucleul mediteranean va provoca precipitații mixte și polei în regiunile Banat, Oltenia și Muntenia. Pe măsură ce aerul polar se intensifică, se vor înregistra temperaturi de -15 până la -10°C la 850 hPa, ceea ce va genera ger în mare parte din țară. Precipitațiile vor fi în principal sub formă de ninsoare, cu un strat de zăpadă de 5-15 cm, în special în sud și sud-est. Vântul va sufla puternic, cu intensificări de 40-50 km/h în sud-est pe 10 ianuarie și până la 80-90 km/h în zonele montane.

Ciclonul mediteranean Goretti lovește România. Ce avertizări meteorologice au emis autoritățile

a emis Cod galben pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi minime între -14 și -10°C și ger persistent în timpul zilei de sâmbătă. De asemenea, un alt Cod galben este valabil între 10 și 12 ianuarie pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zona montană, cu maxime între -12 și -3°C și minime între -18 și -6°C.

ANM actualizează constant prognozele și alertele meteorologice, și recomandă prudență, în special, în timpul deplasărilor pe drumuri afectate de viscol, precum și pentru persoanele sensibile la temperaturile foarte scăzute.