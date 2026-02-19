B1 Inregistrari!
Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede

Ana Beatrice
19 feb. 2026, 12:45
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vești importante pentru pensionari. Parlamentul urmează să schimbe legea pensiilor astfel încât o categorie de pensionari să poată primi mai repede bani în plus la pensie. Publicăm documentele care urmează să fie votate.

Foarte mulți pensionari au cerut recalcularea pensiilor în ultimul an și jumătate. Doar în cadrul procesului numit „Mica recalculare”, un număr de 600.000 de pensionari au depus adeverințe cu venituri nepermanente. Din păcate procesul este mult îngreunat doar 15% din cereri fiind rezolvate.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

