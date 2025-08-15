Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000

Putem face primele calcule cum vor arăta pensiile speciale după tăierile lui Bolojan: judecător tribunal va ajunge la o pensie specială de 17.000 lei. Un judecător de la Înalta Curte ar putea lua 32.000 lei pensie în funcție de veniturile pe ultimii ani.

Proiectul tăierii pensiilor speciale a fost publicat în dezbatere publică. Există o nouă formulă de recalculare a pensiilor speciale. Și totuși, din primele calcule, tăierile nu sunt atât de mari, deoarece pensia specială se calculează din veniturile brute pe ultimii ani care sunt foarte mari.

