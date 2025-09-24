B1 Inregistrari!
Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei

Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei

Ana Beatrice
24 sept. 2025, 14:23
Newsweek: Știm când se dă în trafic ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei
Sursa Foto: Facebook/ Răducu P Drum

Lucrările la ciotul Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei, care costă 1,24 miliarde de lei, au ajuns la 81% și lotul ar putea fi dat în trafic conform termenilor contractuali.

Imagini filmate din dronă pe 19 septembrie 2025 arată că lucrările la lotul 3 al autostrăzii Ploiești – Buzău, cu o lungime de 13,9 km, se aproprie de finalizare.

Iar pe 22 septembrie Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău a informat că traficul rutier a fost deschis pe pasajul aflat la km 55+168, pe Autostrada A7, parte din Lotul 3 Pietroasele-Municipiul Buzău.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

