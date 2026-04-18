Sorin Grindeanu a lansat un mesaj dur la adresa felului în care sunt prezentate reformele promise de coaliția de guvernare. Liderul social-democrat susține că unele măsuri etichetate drept modernizare ascund, de fapt, reduceri masive de personal.

Ce înseamnă reforma, în viziunea lui Grindeanu

Politicianul afirmă că schimbările reale în administrație trebuie să pornească de la eficiență, digitalizare și costuri mai mici pentru stat. În opinia sa, simpla eliminare a posturilor nu poate fi prezentată ca progres instituțional.

„Reforma administrației înseamnă digitalizare, comasarea unităților administrativ-teritoriale și servicii publice mai bune la costuri mai mici. Nu disponibilizări în masă. Dacă te concediez pe tine înseamnă reformă?”, a declarat .

Prin această declarație, Grindeanu contestă discursul public al unor lideri care se promovează drept promotori ai schimbării. El sugerează că imaginea de „mare reformator” nu coincide întotdeauna cu efectele concrete resimțite în instituții.

Ce reproșuri face în privința companiilor de stat

Un alt punct sensibil ridicat de liderul PSD vizează companiile de stat profitabile. Acesta consideră periculoasă ideea vânzării unor active importante într-o perioadă economică complicată.

Grindeanu a descris o astfel de posibilitate drept „jaful resurselor”, acuzând decizii luate în grabă și fără dialog suficient cu actorii implicați, relatează stiripesurse.ro. Mesajul sugerează o opoziție clară față de eventuale privatizări accelerate.

Tema companiilor de stat rămâne una sensibilă în coaliție, mai ales când Guvernul caută soluții pentru echilibrarea bugetului. Disputa ar putea alimenta noi tensiuni politice în perioada următoare.

Ce a spus despre discuția cu Ilie Bolojan

Grindeanu a făcut referire și la o conversație recentă cu Ilie Bolojan, purtată la . Liderul PSD a ales însă un ton ironic când a descris întâlnirea.

”Cu domnul am vorbit, joi, la o cafea, la Palatul Victoria. Chiar mă gândeam, în contextul reformei prin care a dat afară ospătarii de la Palatul Victoria să vin cu cafeaua de acasă. Evident că glumesc! Dar am discutat despre situația politică”.