Acasa » Politică » Întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Grindeanu: „Mă gândeam să vin cu cafeaua de acasă”

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 14:52
Cuprins
  1. Ce înseamnă reforma, în viziunea lui Grindeanu
  2. Ce reproșuri face în privința companiilor de stat
  3. Ce a spus despre discuția cu Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a lansat un mesaj dur la adresa felului în care sunt prezentate reformele promise de coaliția de guvernare. Liderul social-democrat susține că unele măsuri etichetate drept modernizare ascund, de fapt, reduceri masive de personal.

Ce înseamnă reforma, în viziunea lui Grindeanu

Politicianul afirmă că schimbările reale în administrație trebuie să pornească de la eficiență, digitalizare și costuri mai mici pentru stat. În opinia sa, simpla eliminare a posturilor nu poate fi prezentată ca progres instituțional.

„Reforma administrației înseamnă digitalizare, comasarea unităților administrativ-teritoriale și servicii publice mai bune la costuri mai mici. Nu disponibilizări în masă. Dacă te concediez pe tine înseamnă reformă?”, a declarat Sorin Grindeanu.

Prin această declarație, Grindeanu contestă discursul public al unor lideri care se promovează drept promotori ai schimbării. El sugerează că imaginea de „mare reformator” nu coincide întotdeauna cu efectele concrete resimțite în instituții.

Ce reproșuri face în privința companiilor de stat

Un alt punct sensibil ridicat de liderul PSD vizează companiile de stat profitabile. Acesta consideră periculoasă ideea vânzării unor active importante într-o perioadă economică complicată.

Grindeanu a descris o astfel de posibilitate drept „jaful resurselor”, acuzând decizii luate în grabă și fără dialog suficient cu actorii implicați, relatează stiripesurse.ro. Mesajul sugerează o opoziție clară față de eventuale privatizări accelerate.

Tema companiilor de stat rămâne una sensibilă în coaliție, mai ales când Guvernul caută soluții pentru echilibrarea bugetului. Disputa ar putea alimenta noi tensiuni politice în perioada următoare.

Ce a spus despre discuția cu Ilie Bolojan

Grindeanu a făcut referire și la o conversație recentă cu Ilie Bolojan, purtată la Palatul Victoria. Liderul PSD a ales însă un ton ironic când a descris întâlnirea.

”Cu domnul Bolojan am vorbit, joi, la o cafea, la Palatul Victoria. Chiar mă gândeam, în contextul reformei prin care a dat afară ospătarii de la Palatul Victoria să vin cu cafeaua de acasă. Evident că glumesc! Dar am discutat despre situația politică”.

Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni". Printre invitați se numără și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European
Diana Buzoianu anunță sesizări la ANI și DNA. Ce a descoperit Corpul de Control în administrația Deltei (VIDEO)
Scandal la nivelul MApN. Contract controversat de 3 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei. Radu Miruță vizat de acuzații grave (presa internațională)
Ministrul Agriculturii fotografiat cu o valiză Louis Vuitton de 5.000 de euro. Barbu spune că nu cunoaște brandul
George Simion îl reșapează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Cum comentează senatorul Petrișor Peiu
Dominic Fritz anunță concedieri masive: 102 posturi, desființate. Câți bani se economisesc la buget
Guvernatorul „Deltei Dunării" a fost revocat din funcție. Bogdan-Ioachim Bulete a fost înlocuit cu directorul APIA Tulcea
Simplii cetățeni plătesc pentru criza bugetară. Guvernul alocă aproape 2 milioane de euro pentru mașini noi la SPP
Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan în plin scandal politic. Ce a spus liderul PSD despre președintele României: „A înțeles foarte bine"
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern
