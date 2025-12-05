Denise Rifai a mărturisit că a fost impresionată de manelistul Nicolae Guță, pe care recent în emisiunea ei, și nu doar pentru că e talentat. Jurnalista i-a apreciat autenticitatea și felul în care s-a autoeducat. În schimb, Rifai a spus că nu i-au plăcut invitații care au încercat să se folosească de emisiune pentru a-și construi o imagine falsă despre ei.

Ce a spus Denise Rifai despre Nicolae Guță

„Emisiunea cu Nicolae Guță a fost, pentru mine, o nouă lecție de viață. Din nou mi-am dat seama cât de mult iubesc să fac emisiunea asta. În primul rând, omul acesta are o voce extraordinară, rămâi fără cuvinte când cântă, la rece, o doină, când îi auzi modulațiile din voce. Este talent pur!

Și nu doar asta m-a impresionat, ci și modul în care el și-a construit viața, prin experiențele pe care le-a avut, cum s-a autoeducat. Eu mi-am schimbat părerea despre el și cred că, odată cu mine, toți cei care-au văzut emisia și nu-l plăceau. A fost o ediție foarte vizionată! Deci, da, încă am surprize extraordinare”, a spus Denise Rifai, pentru

Rifai: Oamenii se prind când vedetele încearcă să-i păcălească

În schimb, realizatoarea TV a spus și ce tip de invitați au deranjat-o, fără să le dea numele.

„La polul opus lui Nicolae Guță sunt și oameni care vin, pentru că vor să fie la 40 de întrebări, și încearcă să aștearnă o anume imagine pe care vor ca oamenii de acasă să o aibă despre ei, chestie care nu are cum să le iasă. Pentru că, în primul rând, camera nu poți s-o minți, pe mine nu poți să mă minți și cei de acasă se prind.

De multe ori eu sunt îngăduitoare și telespectatorii îmi scriu: ‘Cutare a mințit, s-a văzut că s-a fâstâcit, iar tu l-ai lăsat.’ Și mai e o chestie importantă. Oamenii așteaptă această evaluare a mea, pe care trebuie s-o fac la finalul emisiunii, și mărturisesc că mi-era foarte greu să o fac. Acum însă, pe parcursul emisiunii tac, dar la evaluare îmi spun nestingherită punctul de vedere”, a explicat Denise Rifai.