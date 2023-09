Nicușor Dan a chemat One United Properties în judecată și cere anularea autorizației de construire pentru proiectul rezidențial One Lake Club de pe malul Lacului Tei

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a acționat One United Properties în instanță și cere anularea autorizației de construire care a fost emisă pentru proiectul rezidențial One Lake Club de pe malul lacului Tei, conform anunțului făcut de companie, transmite .

Nicușor Dan a chemat One United Properties în judecată

Compania a anunțat că a fost chemată în judecată de primarul general.

„Societatea nu are cunoştinţă de nicio problemă de validitate în ceea ce priveşte autorizaţia de construire a One Lake Club şi intenţionează să se apere cu fermitate în faţa oricăror astfel de cereri. Lucrările pe toate şantierele de construcţii ale Societăţii situate în Sectorul 2, inclusiv One Lake Club, se desfăşoară în prezent fără întreruperi, conform graficelor respective”, se arată în anunțul publicat la BVB.

Dezvoltatorul imobiliar a obținut autorizația pentru faza 1 a proiectului în toamna anului 2022.

One Lake Club este un proiect rezidențial pentru dezvoltarea a șapte blocuri-turn (cinci de 16 etaje, respectiv două de opt etaje) pe malul lacului Tei. În total este vorba despre peste 700 de apartamente.

Proiectul ar urma să aibă o suprafață construibilă de circa 75.260 de metri pătrați, cu 10 spații comerciale și 853 de locuri de parcare, piscină, spa, sală de sport și braserie.

One United Properties este controlată în proporție de 55,2% de vehiculele de investiții ale directorilor generali Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu.