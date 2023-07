Nicușor Dan: A fost deschis al doilea șantier pentru reabilitarea sistemului de termoficare cu fonduri nerambursabile prin POIM. În total, Primăria va moderniza 210 km reţea, cu o valoare de 260 de milioane de euro (FOTO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, marți, că a fost deschis al doilea șantier pentru reabilitarea sistemului de termoficare cu fonduri nerambursabile prin POIM. Este vorba despre un tronson de conductă de 1,64 km, situat pe strada Apusului din Sectorul 6. Dan precizează că acesta e singurul obiectiv care va fi finalizat și dat în exploatare până la sfârșitul anului din cele 25 cu finanțare europeană.

Nicușor Dan, despre lucrările pentru reabilitarea sistemului de termoficare

„🚧Lucrările sunt executate de Asocierea S.C. Energomontaj S.A. (Lider) – S.C. Elsaco Electronic S.R.L (Asociat) – Sicor S.R.L (Asociat) – IPCT Instalații S.R.L.(Asociat), valoarea de execuție, conform autorizației, fiind de 6.384.234,56 lei.

🚧În total, Primăria Capitalei de termoficare, cu o valoare de 260 de milioane de euro, din care 200 de milioane euro fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

🚧Totodată, și Compania Termoenergetica a deschis șantiere în mai multe cartiere din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6 din Capitală pentru lucrări înlocuire a conductelor, modernizare și reparații, astfel încât locuitorii din zonele respective să nu mai fie afectați de lipsa apei calde și a căldurii începând de iarna următoare”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan: Va fi mai bine iarna asta decât în cea precedentă

La începutul acestei luni, primarul general al Capitalei , pentru B1 TV, că „iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută” și că bucureștenii nu vor mai avea absolut deloc probleme peste 10 ani.

„Dacă sunt niște avarii, în loc să le îngropăm și să ne mirăm la iarnă că le descoperim, să intervenim iarna și să lăsăm oamenii iarna fără căldură, mai bine ”, a punctat el.

Primarul general a mai precizat că a crescut constant numărul de kilometri reabilitați, de la o medie de 10-12 pe an la 28, iar anul acesta crede că vom sări de 50 de km. În plus, un rol are și centrala provizorie de la Titan.