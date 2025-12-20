O decizie recentă a Curții Constituționale schimbă semnificativ raportul dintre Președinte și Parlament.

Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, decizia Curții Constituționale. Judecătorii au stabilit că șeful statului poate contesta o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond”.

Decizia permite sesizarea Curții Constituționale chiar și după reexaminarea actului normativ de către Legislativ.

Cum schimbă decizia CCR rolul Președintelui

Șeful statului a precizat că hotărârea Curții Constituționale readuce România la practica aplicată înainte de 2018. Totodată, el arată că această decizie reactivează un instrument important de control constituțional.

„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Clarificarea a venit în urma sesizării depuse de el, iar Curtea Constituțională a admis obiecția. Instanța constituțională a declarat neconstituțională legea care viza reorganizarea unor unități de cercetare.

Ce legi a blocat și contestat Nicușor Dan la CCR

Nicușor Dan, încă de la preluarea mandatului de Președinte al României, a intervenit activ în procesul legislativ. A trimis înapoi în Parlament mai multe proiecte pentru reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională atunci când a considerat că legile ridică probleme de constituționalitate.

Printre cele mai cunoscute se numără Legea pentru combaterea discriminării și antisemitismului, cunoscută ca Legea Vexler, modificările la Legea regimului cultelor și Legea „ ”. De asemenea, a contestat și legea care prevedea majorări salariale și sporuri în Ministerul Economiei.