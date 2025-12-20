O decizie recentă a Curții Constituționale schimbă semnificativ raportul dintre Președinte și Parlament.
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, decizia Curții Constituționale. Judecătorii CCR au stabilit că șeful statului poate contesta o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond”.
Decizia permite sesizarea Curții Constituționale chiar și după reexaminarea actului normativ de către Legislativ.
Șeful statului a precizat că hotărârea Curții Constituționale readuce România la practica aplicată înainte de 2018. Totodată, el arată că această decizie reactivează un instrument important de control constituțional.
„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.
Clarificarea a venit în urma sesizării depuse de el, iar Curtea Constituțională a admis obiecția. Instanța constituțională a declarat neconstituțională legea care viza reorganizarea unor unități de cercetare.
Nicușor Dan, încă de la preluarea mandatului de Președinte al României, a intervenit activ în procesul legislativ. A trimis înapoi în Parlament mai multe proiecte pentru reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională atunci când a considerat că legile ridică probleme de constituționalitate.
Printre cele mai cunoscute se numără Legea pentru combaterea discriminării și antisemitismului, cunoscută ca Legea Vexler, modificările la Legea regimului cultelor și Legea „Novak”. De asemenea, a contestat și legea care prevedea majorări salariale și sporuri în Ministerul Economiei.