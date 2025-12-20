B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR

Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 21:10
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum schimbă decizia CCR rolul Președintelui
  2. Ce legi a blocat și contestat Nicușor Dan la CCR

O decizie recentă a Curții Constituționale schimbă semnificativ raportul dintre Președinte și Parlament.

Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, decizia Curții Constituționale. Judecătorii CCR au stabilit că șeful statului poate contesta o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond”.

Decizia permite sesizarea Curții Constituționale chiar și după reexaminarea actului normativ de către Legislativ.

Cum schimbă decizia CCR rolul Președintelui

Șeful statului a precizat că hotărârea Curții Constituționale readuce România la practica aplicată înainte de 2018. Totodată, el arată că această decizie reactivează un instrument important de control constituțional.

„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Clarificarea a venit în urma sesizării depuse de el, iar Curtea Constituțională a admis obiecția. Instanța constituțională a declarat neconstituțională legea care viza reorganizarea unor unități de cercetare.

Ce legi a blocat și contestat Nicușor Dan la CCR

Nicușor Dan, încă de la preluarea mandatului de Președinte al României, a intervenit activ în procesul legislativ. A trimis înapoi în Parlament mai multe proiecte pentru reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională atunci când a considerat că legile ridică probleme de constituționalitate.

Printre cele mai cunoscute se numără Legea pentru combaterea discriminării și antisemitismului, cunoscută ca Legea Vexler, modificările la Legea regimului cultelor și Legea „Novak”. De asemenea, a contestat și legea care prevedea majorări salariale și sporuri în Ministerul Economiei.

Tags:
Citește și...
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Eveniment
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Eveniment
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Eveniment
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Eveniment
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Eveniment
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Eveniment
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Ultima oră
23:28 - TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne la 11% și anul viitor. Guvernul menține cota redusă pentru HoReCa
22:51 - Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
22:01 - Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
20:38 - Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
19:56 - Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
19:37 - Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
19:02 - Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
18:30 - Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
18:06 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 decembrie. Schimbări profunde, lecții karmice și revelații importante pentru fiecare zodie
17:30 - Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul