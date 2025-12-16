Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului

Sportul românesc se află în centrul unei controverse majore din cauza „Legii Novak”, proiectul legislativ care impune ca toate echipele sportive din România să aibă cel puțin 40% jucători români pe teren în același timp. Nicușor Dan a decis să conteste „Legea Novak” la Curtea Constituțională.

De ce a contestat Nicușor Dan „Legea Novak” la CCR

Proiectul a fost adoptat cu o majoritate largă în Parlament, obținând 239 de voturi din partea celor 282 de parlamentari prezenți. Inițiativa a fost văzută de unii ca un pas necesar pentru a sprijini sportivii români și a promova talentele locale, în timp ce alții au ridicat semne de întrebare cu privire la compatibilitatea sa cu reglementările europene.

Iar președintele a decis să conteste „Legea Novak” la Curtea Constituțională, după ce, fostul ministru al Sportului, deputatul Ionuţ Stroe, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan o petiţie semnată de reprezentanţi a 7 echipe din SuperLiga României, pentru a stopa această lege.

Motivul oficial este însă verificarea respectării Constituției României în textul legii. În cazul în care Curtea Constituțională va declara legea neconstituțională, Parlamentul va fi obligat să o modifice.

Legea urma să se aplice începând cu sezonul competiţional 2026/2027, dar aceasta este suspendată până la un verdict din partea CCR.

Reacția lui Eduard Novak

, inițiatorul legii și fost ministru al Sportului, s-a declarat surprins și dezamăgit de această decizie. El a subliniat că legea nu face decât să sprijine sportivii români și că nu ar trebui să întâmpine obstacole în implementare.

„Mă mir, deși nu înțeleg de ce nu a promulgat-o. Chiar nu putem să ne asumăm o lege care să ajute sportivii români? Nu e ca și cum am reinventat sistemul solar. Există o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în acest caz şi nu văd cum ar putea fi un alt aviz al Curţii Constituţionale. Dar nu mă mir şi cu asta mă opresc aici.”, a afirmat Eduard Novak pentru Fanatik.

Ce urmează pentru „Legea Novak”?

În cazul în care Curtea Constituțională va declara legea neconstituțională, Parlamentul va fi obligat să o modifice. Până atunci, „Legea Novak” rămâne în așteptare, creând o diviziune între susținătorii și oponenții săi în lumea sportului din România.

Această lege a fost inițiată cu scopul de a încuraja participarea sportivilor români în competițiile naționale și de a asigura o reprezentare mai mare a acestora în echipele locale.

Cu toate acestea, criticii susțin că ar putea limita libertatea cluburilor de a-și alege jucătorii și ar putea intra în conflict cu reglementările Uniunii Europene privind libera circulație a muncii.

Curtea Constituțională va discuta sesizarea pe 4 februarie 2026.