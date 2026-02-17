Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, 17 februarie, cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, într-un context tensionat, marcat de divergențe privind reducerea cheltuielilor din ministere și întârzierea adoptării bugetului de stat pe . Întâlnirea are loc la Palatul , la ora 15.00, și ar putea fi un moment-cheie pentru clarificarea calendarului și coordonarea măsurilor de ajustare bugetară.

Divergențe pe pachetul de austeritate

La doar o zi după negocieri dificile în coaliție, discuțiile privind reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale din ministere au scos la iveală diferențe de abordare între partenerii de guvernare. Surse politice spun că Nicușor Dan caută clarificări privind modul de aplicare și calendarul adoptării bugetului, conform știripesurse.ro.

În principiu, coaliția a convenit să excepteze de la reduceri domeniile sănătate, educație, ordine publică, siguranță națională și cultură, însă tensiunile au apărut pe modul de aplicare a țintei de 10% și tratamentul ministerelor care au făcut deja reduceri până în noiembrie 2025, acestea urmând să acopere doar diferența până la pragul stabilit.

În privința educației, învățământul preuniversitar nu va fi afectat, iar tăierile pentru universități vor intra în vigoare abia de la 1 octombrie, pentru o ajustare graduală a bugetelor.

Critici pentru întârzierea bugetului

Președintele a criticat public faptul că bugetul pe 2026 nu a fost finalizat, deși ar fi trebuit adoptat până la sfârșitul anului trecut.

„Ideal ar fi fost ca rectificarea pe 2025 și bugetul pe 2026 să fie anunțate încă din septembrie-octombrie, pentru a da piețelor financiare o traiectorie predictibilă”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că, dincolo de rolul său de mediator, responsabilitatea principală aparține Guvernului și coaliției care îl susține în Parlament.

„Am numit un guvern susținut de patru partide și minorități. Mai departe, responsabilitatea este în altă parte. Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”, a adăugat el.