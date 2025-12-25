B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”

Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 11:31
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nașterea lui Hristos, simbol al speranței
  2. Importanța familiei, într-o lume tot mai grăbită
  3. Apel la unitate și înțelepciune
  4. „Un Crăciun binecuvântat!”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, de Crăciun, un mesaj către români, în care a vorbit despre speranță, credință și importanța familiei. Șeful statului a subliniat nevoia de unitate, solidaritate și responsabilitate, într-un moment în care societatea se confruntă cu numeroase provocări.

Nașterea lui Hristos, simbol al speranței

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a amintit semnificația profundă a Crăciunului pentru creștini, descriindu-l ca o sărbătoare a luminii și a adevărului.

„Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre”, a scris președintele României.

Importanța familiei, într-o lume tot mai grăbită

Șeful statului a vorbit și despre rolul familiei, subliniind că momentele petrecute alături de cei dragi reprezintă cele mai valoroase daruri, de multe ori trecute în plan secund din cauza ritmului alert al vieții cotidiene.

„Momentele petrecute în familie şi bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai preţioase daruri, pe care, în tumultul vieţii de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui”, a transmis Nicușor Dan.

Apel la unitate și înțelepciune

În contextul sărbătorilor, președintele îi îndeamnă pe români la reflecție, echilibru și înțelegere reciprocă, considerând aceste valori esențiale pentru consolidarea societății.

„În aceste zile speciale, să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa şi hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere”, a mai spus șeful statului.

„Un Crăciun binecuvântat!”

Președintele a încheiat mesajul amintind că sărbătorile nu sunt doar despre cadouri sau festivități, ci despre apropierea de cei dragi și redescoperirea valorilor care ne definesc ca oameni și ca națiune.

