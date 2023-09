Ce se va întâmpla cu zona prelungirea Ghencea, unde traficul este infernal. Explicațiile lui Nicușor Dan (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat , ce se va întâmpla cu zona prelungirea Ghencea, unde traficul este infernal.

„În sfarșit am pus pe SEAP achiziția publică. Acolo sunt patru tronsoane, de la stadion până în Râul Doamnei, de la Râul Doamnei până în Valea Oltului, ăsta, al doilea este la 98%, se circulă pe două benzi. Primul, de la stadion, este undeva la 35%, până vara viitoare îl facem, și celălalte două erau mai complicate, și linia de tramvai care trebuie să se prelungească până la capăt. Era mai complicat, ne-am dat seama că și proiectarea a fost făcută foarte deficitar. Vă dau un exemplu, 1 km pe 1000 de metri au fost vreo 80 de dispoziții de șantier, adică proiectul a prevăzut ceva și în teren a trebuit să se facă altceva, cu hârtii, cu acorduri. Și atunci am decis să rupem asta, am lăsat la compania noastră primele două tronsoane și pe celelalte după mai multe formalități adminsitrative, modificări de indicatori, chestiuni tehnice. În sfârșit le-am scos în achiziție. Probabil că ofertele o să fie depuse cam în 2 luni și jumătate din momentul acesta cu toate clarificările și după o evaluare, cam în 5 luni din acest moement să putem atribui și să înceapă lucrarea și o reproiectare acolo unde e nevoie”, a declarat Nicușor Dan, primarul Capitalei.

”Declarațiile au fost făcute în contextul în care, tot pe B1 TV, motiv pentru care e dezamăgit și supărat pe el.”