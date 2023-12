Ciprian Ciucu, despre proiectul Prelungirea Ghencea: „Sunt foarte, foarte supărat pe USR și primarul general” / Comparație cu Firea: „Nicușor Dan nu e ticălos, dar în ce privește eficiența...” (VIDEO)

Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, l-a acuzat pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, dar și filialele USR București și USR Sector 6 că au ignorat complet proiectul Prelungirea Ghencea.

Ciucu a mai spus că Dan nu e un ticălos, dar în ce privește eficiența nu e prea mare diferență față de Gabriela Firea (PSD), fostul primar general.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ciucu, supărat pe USR și Nicușor Dan din cauza proiectului Prelungirea Ghencea

„Sunt foarte, foarte supărat pe USR și primarul general, pentru că USR și primarul general au luat banii pe care noi i-am pus pentru din Sectorul 6, am dat bani pentru exproprieri, au luat banii și i-au dus în pasajul Doamna Ghica, în loc să fie echilibrat.

Deci USR Sector 6 a susținut poziția primarului, USR București chiar mi-a promis că o să continue lucrările la Prelungirea Ghencea Împreună cu primarul general, au neglijat complet proiectul Prelungirea Ghencea”, a declarat Ciprian Ciucu.

La remarca moderatoarei că având-o pe Gabriela Firea (PSD) la Primăria Capitalei chiar n-ar mai fi făcut nimic, Ciucu a spus: „Nu e nicio diferență la modul real. În afară de ce fac eu, la modul real nu văd… Bun, Nicușor Dan putem cădea de acord că nu e ticălos, măcar atâta, da? Dar în ce privește eficiența…”.

Ciprian Ciucu: Nicușor Dan blochează proiecte

Ciucu l-a acuzat apoi pe Dan că „s-a apucat să blocheze proiecte”, „a neglijat complet, complet Prelungirea Ghencea și acolo și-a lansat campania electorală”, că blochează avizele de branșament pentru 270 de locuințe sociale și „mi-a blocat o perioadă ”.

„De aici vine dezamăgirea mea, pentru că sunt dependent de decizii pe care le ia domnia sa. Am fost un partener onest, corect care i-a susținut mandatul și am votat ce proiect a vrut el cât am fost președintele PNL București și tot ajutorul s-a întors sub forma unor blocaje”, a continuat Ciprian Ciucu